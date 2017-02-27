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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6220622162226223>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 247
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
64
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
122
Ніяких змін не очікую
17%
43
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:34

  zРадио написав:
  vitaliian написав:
  zРадио написав:Ну это как бы само собой разумеется, или этот актив никто держать не будет, и цена вообще обнулится...
были в истории примеры когда полученные кредиты отдавались потом с одной зарплаты, но дураки давно обанкротились, никаких капиталов не хватит в минус деньги раздавать.


Именно. Кстати, после таких возвратов больших долгов с одной зарплаты купоны и исчезли! Итог подобных "фокусов" всегда один...

ага только везет так единицам , сотым долям процента . Вероятность почти как в рулетку состояние выиграть . Вот уже 3 года ждем девал, а его все нету и нету ...
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:36

Zebra
В нерухомості багато факторів/нюансів. Наприклад, малоймовірно, що хтось зголоситься переїхати із "сталінки" на Хрещатику в новобудову в Ірпені.
Вважаю, здача в найм житла - невдячна справа (хіба що адекватним знайомим).
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:ага только везет так единицам , сотым долям процента . Вероятность почти как в рулетку состояние выиграть . Вот уже 3 года ждем девал, а его все нету и нету ...
а я жду ревал поэтому курс как вкопанный...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:39

  yama написав:
  zРадио написав:
  vitaliian написав:были в истории примеры когда полученные кредиты отдавались потом с одной зарплаты, но дураки давно обанкротились, никаких капиталов не хватит в минус деньги раздавать.


Именно. Кстати, после таких возвратов больших долгов с одной зарплаты купоны и исчезли! Итог подобных "фокусов" всегда один...

ага только везет так единицам , сотым долям процента . Вероятность почти как в рулетку состояние выиграть . Вот уже 3 года ждем девал, а его все нету и нету ...

почекай поки ФЕД не підніме ставку хоча б на 1%
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:40

  centurionus написав:Zebra
В нерухомості багато факторів/нюансів. Наприклад, малоймовірно, що хтось зголоситься переїхати із "сталінки" на Хрещатику в новобудову в Ірпені.
Вважаю, здача в найм житла - невдячна справа (хіба що адекватним знайомим).

З сталінки навряд чи, а от з Борщаги, Віника, Трої маю повно прикладів.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:46

  zРадио написав:
  Moneta написав:Денежная масса в Украине в июле 2020 года возросла на 3,6% - до 1 трлн 668,097 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник.

Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 3,1% - до 548,906 млрд грн.


Скорость обращения денег (V в M1), вероятно, упала еще сильнее. НБУ такое не публикует (а может и сам не отслеживает), но падение оборачиваемости происходит по всему миру на фоне обвала потребительского спроса и деловой активности.

Именно поэтому ФРС заливает экономику кэшем, радикально увеличивая М1. А +3,6% от НБУ - это мертвому припарки с учетом того, что предложение гривны ограничивали весь 2019-й...

Зображення

График подтверждает мнение, что печатаемые деньги резервных валют связываются и лежат мертвым грузом в финансовых организациях, выполнив свою миссию. В прошлом столетии, когда доля наличных была значительно выше, все напечатанное уже связать было невозможно. А сейчас хочешь печатай, хочешь связывай, все равно все деньги доступны и проходят как транзакции на счетах эмитента.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:52

  centurionus написав:Zebra
В нерухомості багато факторів/нюансів. Наприклад, малоймовірно, що хтось зголоситься переїхати із "сталінки" на Хрещатику в новобудову в Ірпені.
Вважаю, здача в найм житла - невдячна справа (хіба що адекватним знайомим).

Якщо набудують довкола Київа ще 2000 будинків за 10 років, то під це діло треба ще 1-2 млн людей десь взяти (по 500-1000 людей на будинок). А де їх взяти, якщо села вже випотрошені, а обласні центри вимирають так само стрімко, і там будівництво не відстає.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 23:01

  Zebra написав:
  centurionus написав:Zebra
В нерухомості багато факторів/нюансів. Наприклад, малоймовірно, що хтось зголоситься переїхати із "сталінки" на Хрещатику в новобудову в Ірпені.
Вважаю, здача в найм житла - невдячна справа (хіба що адекватним знайомим).

Якщо набудують довкола Київа ще 2000 будинків за 10 років, то під це діло треба ще 1-2 млн людей десь взяти (по 500-1000 людей на будинок). А де їх взяти, якщо села вже випотрошені, а обласні центри вимирають так само стрімко, і там будівництво не відстає.

Це так, якщо говорити про бюджетні варіанти (десь в полях). "Середній" сегмент більш цікавий, можливо (до рівня, від якого є сенс думати про сучасний приватний будинок).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 23:06

На сейчас в Штатах скорость обращения М1 еще ниже - 3.8, график устарел на квартал, там падение еще больше, но это означает только то, что и так понятно - оборот налички и текущих средств упал из-за короновируса, сколько бы тебе не напечатали, но если рестораны закрыли на карантин, то ты там деньги никак не потратишь.
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 23:08

  Zebra написав:
  centurionus написав:Zebra
В нерухомості багато факторів/нюансів. Наприклад, малоймовірно, що хтось зголоситься переїхати із "сталінки" на Хрещатику в новобудову в Ірпені.
Вважаю, здача в найм житла - невдячна справа (хіба що адекватним знайомим).

Якщо набудують довкола Київа ще 2000 будинків за 10 років, то під це діло треба ще 1-2 млн людей десь взяти (по 500-1000 людей на будинок). А де їх взяти, якщо села вже випотрошені, а обласні центри вимирають так само стрімко, і там будівництво не відстає.
не в том дело, с Западной Украины уже мало кто едет в Киев, нечего тут делать.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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