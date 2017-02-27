Zebra В нерухомості багато факторів/нюансів. Наприклад, малоймовірно, що хтось зголоситься переїхати із "сталінки" на Хрещатику в новобудову в Ірпені. Вважаю, здача в найм житла - невдячна справа (хіба що адекватним знайомим).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
centurionus написав:Zebra В нерухомості багато факторів/нюансів. Наприклад, малоймовірно, що хтось зголоситься переїхати із "сталінки" на Хрещатику в новобудову в Ірпені. Вважаю, здача в найм житла - невдячна справа (хіба що адекватним знайомим).
З сталінки навряд чи, а от з Борщаги, Віника, Трої маю повно прикладів.
Moneta написав:Денежная масса в Украине в июле 2020 года возросла на 3,6% - до 1 трлн 668,097 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник.
Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 3,1% - до 548,906 млрд грн.
Скорость обращения денег (V в M1), вероятно, упала еще сильнее. НБУ такое не публикует (а может и сам не отслеживает), но падение оборачиваемости происходит по всему миру на фоне обвала потребительского спроса и деловой активности.
Именно поэтому ФРС заливает экономику кэшем, радикально увеличивая М1. А +3,6% от НБУ - это мертвому припарки с учетом того, что предложение гривны ограничивали весь 2019-й...
График подтверждает мнение, что печатаемые деньги резервных валют связываются и лежат мертвым грузом в финансовых организациях, выполнив свою миссию. В прошлом столетии, когда доля наличных была значительно выше, все напечатанное уже связать было невозможно. А сейчас хочешь печатай, хочешь связывай, все равно все деньги доступны и проходят как транзакции на счетах эмитента.
centurionus написав:Zebra В нерухомості багато факторів/нюансів. Наприклад, малоймовірно, що хтось зголоситься переїхати із "сталінки" на Хрещатику в новобудову в Ірпені. Вважаю, здача в найм житла - невдячна справа (хіба що адекватним знайомим).
Якщо набудують довкола Київа ще 2000 будинків за 10 років, то під це діло треба ще 1-2 млн людей десь взяти (по 500-1000 людей на будинок). А де їх взяти, якщо села вже випотрошені, а обласні центри вимирають так само стрімко, і там будівництво не відстає.
centurionus написав:Zebra В нерухомості багато факторів/нюансів. Наприклад, малоймовірно, що хтось зголоситься переїхати із "сталінки" на Хрещатику в новобудову в Ірпені. Вважаю, здача в найм житла - невдячна справа (хіба що адекватним знайомим).
Якщо набудують довкола Київа ще 2000 будинків за 10 років, то під це діло треба ще 1-2 млн людей десь взяти (по 500-1000 людей на будинок). А де їх взяти, якщо села вже випотрошені, а обласні центри вимирають так само стрімко, і там будівництво не відстає.
Це так, якщо говорити про бюджетні варіанти (десь в полях). "Середній" сегмент більш цікавий, можливо (до рівня, від якого є сенс думати про сучасний приватний будинок).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
На сейчас в Штатах скорость обращения М1 еще ниже - 3.8, график устарел на квартал, там падение еще больше, но это означает только то, что и так понятно - оборот налички и текущих средств упал из-за короновируса, сколько бы тебе не напечатали, но если рестораны закрыли на карантин, то ты там деньги никак не потратишь.
centurionus написав:Zebra В нерухомості багато факторів/нюансів. Наприклад, малоймовірно, що хтось зголоситься переїхати із "сталінки" на Хрещатику в новобудову в Ірпені. Вважаю, здача в найм житла - невдячна справа (хіба що адекватним знайомим).
Якщо набудують довкола Київа ще 2000 будинків за 10 років, то під це діло треба ще 1-2 млн людей десь взяти (по 500-1000 людей на будинок). А де їх взяти, якщо села вже випотрошені, а обласні центри вимирають так само стрімко, і там будівництво не відстає.
не в том дело, с Западной Украины уже мало кто едет в Киев, нечего тут делать.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat