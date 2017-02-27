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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 сер, 2020 23:10
Zebra написав:
Советский фонд станет аналогом "евроблях"
не все так однозначно насчет старого фонда (не обязательно советского).
в чем особое преимущество почти однообразных коробочных муравейных 20 этажных новостроев, построенных часто через жёпу, никак не пойму. Зато все носятся "новострой, новострой". В крайнем случае лучше уже частный дом за городом.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Нед 16 сер, 2020 23:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 сер, 2020 23:11
vitaliian написав:
подтверждаю, свою 1ю машину я продал за неделю по цене дороже чем купил, сейчас подбираю себе коммерческое авто и не смотря на доступный ценник из тех вариантов что я мониторю с мая не продан ни один.
Доступний цінник (в оголошеннях) = непотріб ("автохлам"). Все гідне по адекватній ціні продається протягом дня. Гідні "пригонні" навіть в оголошеннях не побачимо (черга у них там на гідне). Особливо в умовах закритих кордонів.
P.S. Якщо йдеться не про фури.
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Додано: Нед 16 сер, 2020 23:46
Zebra написав:
Еще не так давно был дефицит автомобилей. Позволить мог не каждый. Сегодня дефицита больше нет. Недвига идет потому же пути. Советский фонд станет аналогом "евроблях", а новенькое как из салонов это новострой. Колебания цен могут быть, пузыря больше не будет. Во всяком случае не в нашей стране.
Пальцем в небо. Недвиге, конечно, будет несладко, если будет полная жеппа в стране, но автомобили тут ни при чем, это совсем другая группа товаров с совсем иным ценообразованием. Недвига - это, в первую очередь, право на землю, жить в определенном месте, а потом уже сама коробка с ее удобствами и неудобствами. А автомобиль не привязан к местности (это может стать плюсом), но гораздо бОльший минус - это что автомобилей можно наклепать сколько угодно, хоть весь мир ими завалить, что и делается, клепание ничем не ограничено, ни территорией, ни природными возможностями. Китайцы в помощь называется, а их 2 ярда. Плюс автомобили морально устаревают, изнашиваются и их очень проблематично сдать в аренду.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 00:05
hxbbgaf написав: Zebra написав:
Еще не так давно был дефицит автомобилей. Позволить мог не каждый. Сегодня дефицита больше нет. Недвига идет потому же пути. Советский фонд станет аналогом "евроблях", а новенькое как из салонов это новострой. Колебания цен могут быть, пузыря больше не будет. Во всяком случае не в нашей стране.
Пальцем в небо. Недвиге, конечно, будет несладко, если будет полная жеппа в стране, но автомобили тут ни при чем, это совсем другая группа товаров с совсем иным ценообразованием. Недвига - это, в первую очередь, право на землю, жить в определенном месте, а потом уже сама коробка с ее удобствами и неудобствами. А автомобиль не привязан к местности (это может стать плюсом), но гораздо бОльший минус - это что автомобилей можно наклепать сколько угодно, хоть весь мир ими завалить, что и делается, клепание ничем не ограничено, ни территорией, ни природными возможностями. Китайцы в помощь называется, а их 2 ярда. Плюс автомобили морально устаревают, изнашиваются и их очень проблематично сдать в аренду.
Все написанное относится и к жилью. Кто то будет довольствоваться окраинами, хрущами, а кому то пентхауз по аналогии с Ланосами и Порше.
Жилье точно также могут клепать быстрее и быстрее, т.к. технологии в строительстве не стоят на месте, и опыт плюс компании с техникой уже есть.
Пузырь на рынке недвиги надулся в 2000-х у нас, потому что был громадный отложенный спрос из 90-х, а также подросло самое многочисленное поколение за всю историю тутешних земель, рожденное в 70-80-х. Оно хотело где то жить, и согласно было брать хрущи по 80-150 тысяч долларов в ипотеку, потому что выбора просто не было, спрос доминировал.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 00:24
vitaliian написав: Faceless написав:
Не не привязывается процент к девальвации, сколько можно эти небылицы выдумывать
при девальвации ставки по гривневым депозитам растут или падают?.
Непропорционально девальвации
vitaliian написав: Faceless написав:
Да, будет спокойно смотреть, ибо и долг не в валюте, и ресурсы под него тоже
так можно взять любой другой актив цена которого гарантировано из года в год падает и сравнивать с ним. Математически ипотека будет выгодна, самообман никто не отменял.
Нет ничего гарантированного. И при чём тут самообман, на периоде в несколько лет актив если и подешевеет, то меньше, чем долг, а уж в валюте долга (в гривне) не подешевеет точно. Конечно, тут речь о теле долга, проценты скорее всего догонят, а может и обгонят, но никто не обещал, что все будет совсем нахаляву. Глупо сходу все варианты говном поливать, ипотека вполне имеет право на жизнь
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Додано: Пон 17 сер, 2020 00:53
VALONI написав:
На сейчас в Штатах скорость обращения М1 еще ниже - 3.8, график устарел на квартал, там падение еще больше, но это означает только то, что и так понятно - оборот налички и текущих средств упал из-за короновируса, сколько бы тебе не напечатали, но если рестораны закрыли на карантин, то ты там деньги никак не потратишь.
Ничего очевидного в этом нет - самые жесткие общефедеральные карантинные ограничения (по крайней мере из тех, которые имели место быть) давно позади, и бизнес пусть и медленно, но открывается со второй половины мая. А скорость обращения денег продолжает падать, с ваших же слов. Деловая активность и спрос оттолкнулись от дна и зафиксировались на более низких значениях, остановив восстановление в июне. Поэтому не так все просто, как "рестораны закрылись - деньги не потратишь, рестораны открывались - деньги начали тратиться". V-сценарий, де факто, сорван, и, как это не прискорбно, имеет место системный кризис, а не просто карантин (что не исключает того факта, что второй выступил спусковым крючком первого)...
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