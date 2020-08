Додано: Нед 16 сер, 2020 23:11

vitaliian написав: подтверждаю, свою 1ю машину я продал за неделю по цене дороже чем купил, сейчас подбираю себе коммерческое авто и не смотря на доступный ценник из тех вариантов что я мониторю с мая не продан ни один.

Доступний цінник (в оголошеннях) = непотріб ("автохлам"). Все гідне по адекватній ціні продається протягом дня. Гідні "пригонні" навіть в оголошеннях не побачимо (черга у них там на гідне). Особливо в умовах закритих кордонів.

P.S. Якщо йдеться не про фури.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell