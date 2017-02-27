Додано: Нед 16 сер, 2020 23:46

Zebra написав: Еще не так давно был дефицит автомобилей. Позволить мог не каждый. Сегодня дефицита больше нет. Недвига идет потому же пути. Советский фонд станет аналогом "евроблях", а новенькое как из салонов это новострой. Колебания цен могут быть, пузыря больше не будет. Во всяком случае не в нашей стране. Еще не так давно был дефицит автомобилей. Позволить мог не каждый. Сегодня дефицита больше нет. Недвига идет потому же пути. Советский фонд станет аналогом "евроблях", а новенькое как из салонов это новострой. Колебания цен могут быть, пузыря больше не будет. Во всяком случае не в нашей стране.

Пальцем в небо. Недвиге, конечно, будет несладко, если будет полная жеппа в стране, но автомобили тут ни при чем, это совсем другая группа товаров с совсем иным ценообразованием. Недвига - это, в первую очередь, право на землю, жить в определенном месте, а потом уже сама коробка с ее удобствами и неудобствами. А автомобиль не привязан к местности (это может стать плюсом), но гораздо бОльший минус - это что автомобилей можно наклепать сколько угодно, хоть весь мир ими завалить, что и делается, клепание ничем не ограничено, ни территорией, ни природными возможностями. Китайцы в помощь называется, а их 2 ярда. Плюс автомобили морально устаревают, изнашиваются и их очень проблематично сдать в аренду.