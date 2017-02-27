Додано: Пон 17 сер, 2020 07:18

Zebra написав: Пузырь на рынке недвиги надулся в 2000-х у нас, потому что был громадный отложенный спрос из 90-х, а также подросло самое многочисленное поколение за всю историю тутешних земель, рожденное в 70-80-х. Оно хотело где то жить, и согласно было брать хрущи по 80-150 тысяч долларов в ипотеку, потому что выбора просто не было, спрос доминировал. Пузырь на рынке недвиги надулся в 2000-х у нас, потому что был громадный отложенный спрос из 90-х, а также подросло самое многочисленное поколение за всю историю тутешних земель, рожденное в 70-80-х. Оно хотело где то жить, и согласно было брать хрущи по 80-150 тысяч долларов в ипотеку, потому что выбора просто не было, спрос доминировал.

Faceless написав: Конечно, тут речь о теле долга, проценты скорее всего догонят, а может и обгонят, но никто не обещал, что все будет совсем нахаляву. Глупо сходу все варианты говном поливать, ипотека вполне имеет право на жизнь Конечно, тут речь о теле долга, проценты скорее всего догонят, а может и обгонят, но никто не обещал, что все будет совсем нахаляву. Глупо сходу все варианты говном поливать, ипотека вполне имеет право на жизнь

в 2000 началась массовая миграция провинция - Киев. Потом 2я волна 2004-2008 и 3я 2009-2014, затем переселенцы с АТО. Сейчас эти процессы сильно уменьшились, никто из моих знакомых из провинции не планирует переезд в Киев, или заграницу или уже сидеть до конца в своих пенатах. Киев утратил инвест привлекательность. Тоже самое ждёт и Львов, процессы одни и те же, Львов региональная столица Галичины, куда мечтали переехать жить многие галичане, мечтают ли сейчас не уверен.говном никто не поливает, обычная попытка оценки привлекательности актива в перспективе. Жильё будет востребовано всегда но вот сколько за него будут готовы платить это вопрос, чтобы не вышло такое что платеж по кредиту не будет перекрывать ипотеку, и тогда долярчику придётся работать на 2х работах за право сдать свою конуру квартирантам, сомнительное счастье. Нужно внимательно подбирать объект и локацию чтобы можно было переформатироваться в коммерческую если что.