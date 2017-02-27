Zebra
вот по идее на неделе-другой будет чуть понятнее.
п.с. с нашими достаточно высокими резервами могут вполне еще играться в стабильность и ревальвацию при прочем негативе (который потом отстрелит)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 сер, 2020 03:24
Zebra
вот по идее на неделе-другой будет чуть понятнее.
п.с. с нашими достаточно высокими резервами могут вполне еще играться в стабильность и ревальвацию при прочем негативе (который потом отстрелит)
Додано: Пон 17 сер, 2020 07:08
дверна ручка.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 17 сер, 2020 07:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
в 2000 началась массовая миграция провинция - Киев. Потом 2я волна 2004-2008 и 3я 2009-2014, затем переселенцы с АТО. Сейчас эти процессы сильно уменьшились, никто из моих знакомых из провинции не планирует переезд в Киев, или заграницу или уже сидеть до конца в своих пенатах. Киев утратил инвест привлекательность. Тоже самое ждёт и Львов, процессы одни и те же, Львов региональная столица Галичины, куда мечтали переехать жить многие галичане, мечтают ли сейчас не уверен.
говном никто не поливает, обычная попытка оценки привлекательности актива в перспективе. Жильё будет востребовано всегда но вот сколько за него будут готовы платить это вопрос, чтобы не вышло такое что платеж по кредиту не будет перекрывать ипотеку, и тогда долярчику придётся работать на 2х работах за право сдать свою конуру квартирантам, сомнительное счастье. Нужно внимательно подбирать объект и локацию чтобы можно было переформатироваться в коммерческую если что.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 17 сер, 2020 09:26
Як все запущено.....
Нагадаю трошки історії
1991 рік - 17 м2/особу по УРСР
2020 рік - 23 м2 на особу по Україні
2020 рік - 35 м2 на особу Польща
2020 рік - 45 м2 на особу Німеччина
2020 рік - 70 м2 на особу США
Трошки математики
Київ - 4 млн осіб * (35-22)м2/особу=52 млн м2 треба збудувати=50 років будувати сьогоднішніми темпами
Львів -1 млн осіб * (35-22)м2/особу=13 млн м2
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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