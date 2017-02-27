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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6221622262236224

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 247
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
64
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
122
Ніяких змін не очікую
17%
43
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 03:24

Zebra

:D
вот по идее на неделе-другой будет чуть понятнее.

п.с. с нашими достаточно высокими резервами могут вполне еще играться в стабильность и ревальвацию при прочем негативе (который потом отстрелит)
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 07:08

  Alex2007 написав:нарисовался до боли знакомый и надоедливый для нервишек шаблончик гривны, который вполне может опять повториться сроком на месяц-два (если бакс в мире не начнет отрастать и тем более если получим какие-то очередные подачки)
https://i.paste.pics/b873d0e46cdb66979e ... 785dd9.png

дверна ручка.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 07:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Пузырь на рынке недвиги надулся в 2000-х у нас, потому что был громадный отложенный спрос из 90-х, а также подросло самое многочисленное поколение за всю историю тутешних земель, рожденное в 70-80-х. Оно хотело где то жить, и согласно было брать хрущи по 80-150 тысяч долларов в ипотеку, потому что выбора просто не было, спрос доминировал.
в 2000 началась массовая миграция провинция - Киев. Потом 2я волна 2004-2008 и 3я 2009-2014, затем переселенцы с АТО. Сейчас эти процессы сильно уменьшились, никто из моих знакомых из провинции не планирует переезд в Киев, или заграницу или уже сидеть до конца в своих пенатах. Киев утратил инвест привлекательность. Тоже самое ждёт и Львов, процессы одни и те же, Львов региональная столица Галичины, куда мечтали переехать жить многие галичане, мечтают ли сейчас не уверен.
  Faceless написав:Конечно, тут речь о теле долга, проценты скорее всего догонят, а может и обгонят, но никто не обещал, что все будет совсем нахаляву. Глупо сходу все варианты говном поливать, ипотека вполне имеет право на жизнь
говном никто не поливает, обычная попытка оценки привлекательности актива в перспективе. Жильё будет востребовано всегда но вот сколько за него будут готовы платить это вопрос, чтобы не вышло такое что платеж по кредиту не будет перекрывать ипотеку, и тогда долярчику придётся работать на 2х работах за право сдать свою конуру квартирантам, сомнительное счастье. Нужно внимательно подбирать объект и локацию чтобы можно было переформатироваться в коммерческую если что.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 09:26

  vitaliian написав:Львов региональная столица Галичины, куда мечтали переехать жить многие галичане, мечтают ли сейчас не уверен.
Як все запущено.....
Нагадаю трошки історії
1991 рік - 17 м2/особу по УРСР
2020 рік - 23 м2 на особу по Україні
2020 рік - 35 м2 на особу Польща
2020 рік - 45 м2 на особу Німеччина
2020 рік - 70 м2 на особу США
Трошки математики
Київ - 4 млн осіб * (35-22)м2/особу=52 млн м2 треба збудувати=50 років будувати сьогоднішніми темпами
Львів -1 млн осіб * (35-22)м2/особу=13 млн м2
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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