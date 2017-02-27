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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6226622762286229>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 248
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
65
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
122
Ніяких змін не очікую
17%
43
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:49

  kmm3 написав:Панове, годі прикидатись :)
Величезна кількість українців зайнята в торгівлі, а мали б бути у виробництві. І чим швидше ліквідують прошарок "бізнесменів", які ганяють товар з Польщі без сплати мита, платять мізерні зарплати своїм працівникам (на папері мінімальну), перебивають ціни білим імпортерам кількагривневою знижкою, тим швидше виб'ємося в люди. Таким шляхом пішли всі розвинені країни, натомість базарне топтання на місці - зазвичай ознака відсталості... Якщо всі торгують імпортованим товаром, то звідки взятися загальному добробуту?


Та хто ж проти :roll: Тільки поясніть, б-ласка, куди мають піти працювати ті бізнесмени (ФОПи, напевно) і люди (переважно пенсійного віку), які на них працюють? Де в нашій країні вони можуть знайти робочі місця з гідною оплатою праці? Чи всі працездатного віку мають виїхати за кордон, а пенсіонери - жити на 1800 грн?
На всяк випадок нагадаю, що на кінець 2020 року безробіття в Україні очікується у 15%.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:10

  fler написав:
  kmm3 написав:Панове, годі прикидатись :)
Величезна кількість українців зайнята в торгівлі, а мали б бути у виробництві. І чим швидше ліквідують прошарок "бізнесменів", які ганяють товар з Польщі без сплати мита, платять мізерні зарплати своїм працівникам (на папері мінімальну), перебивають ціни білим імпортерам кількагривневою знижкою, тим швидше виб'ємося в люди. Таким шляхом пішли всі розвинені країни, натомість базарне топтання на місці - зазвичай ознака відсталості... Якщо всі торгують імпортованим товаром, то звідки взятися загальному добробуту?


Та хто ж проти :roll: Тільки поясніть, б-ласка, куди мають піти працювати ті бізнесмени (ФОПи, напевно) і люди (переважно пенсійного віку), які на них працюють? Де в нашій країні вони можуть знайти робочі місця з гідною оплатою праці? Чи всі працездатного віку мають виїхати за кордон, а пенсіонери - жити на 1800 грн?
На всяк випадок нагадаю, що на кінець 2020 року безробіття в Україні очікується у 15%.


Так Шмигаль вже ж створив у травні 500.000 робочих місць.
bolex
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:Та хто ж проти :roll: Тільки поясніть, б-ласка, куди мають піти працювати ті бізнесмени (ФОПи, напевно) і люди (переважно пенсійного віку), які на них працюють? Де в нашій країні вони можуть знайти робочі місця з гідною оплатою праці? Чи всі працездатного віку мають виїхати за кордон, а пенсіонери - жити на 1800 грн?
На всяк випадок нагадаю, що на кінець 2020 року безробіття в Україні очікується у 15%.


Хай краще вже їдуть за кордон, ніж працювати за таку зарплату. Швидше стане нестерпно погано, швидше будуть зміни на краще. Українці мусять зрозуміти. що податки мають платити ВСІ.
Як ви б ставилися до своїх знайомих, які б регулярно з вами випивали, але на випивку не скидалися б? А саме так зазвичай діють наші нещасні підприємці. Про олігархів і говорити нічого.
Реакція українського суспільства взагалі розумному поясненню не підлягає: кілька років тому декриміналізували економічні злочини, то ніхто навіть не писнув. Натомість через безглузду євроасоціацію до війни дійшло.
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

щось місцеві спекулянти замовкли :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:42

kmm3

Поводимому вы не понимаете о чем пишите .

4723 гр .сейчас минималка.
Чтобы заплатить все налоги на минимал . необходимо 1960 гр.
Естественно вы платите не минимал. т.к. налоговая задаст вопросы.
Кроме всего этого существует еще налог на прибыль , НДС и другие налоги .

У вас работает на предприятии 8-10 человек.

Объясните мне как заработать побольше денег если все в белую .
Все что ты завозишь видит и таможня и налоговая .
В том числе и продажи .,оборот ,налоговые.
А в этом году колоссально упали продажи и оборот товара .

Надеюсь на вашу помощь , подсказку, что делать ?
Выгонять людей , закрываться ????
холява
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:52

холява
У вас були питання до мене щодо розподілу прибутку протягом "врожайних" років?
Отож

Всім зараз нелегко, державі в тому числі. То чому держава зараз має рятувати тих, хто мав чудові можливості відкласти щось на чорні дні? Ви ж, мабуть, розумієте, що підтримка держави - це допомога від кожної людини через її податки, теперішні або майбутні
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:53

  kmm3 написав:
  fler написав:Та хто ж проти :roll: Тільки поясніть, б-ласка, куди мають піти працювати ті бізнесмени (ФОПи, напевно) і люди (переважно пенсійного віку), які на них працюють? Де в нашій країні вони можуть знайти робочі місця з гідною оплатою праці? Чи всі працездатного віку мають виїхати за кордон, а пенсіонери - жити на 1800 грн?
На всяк випадок нагадаю, що на кінець 2020 року безробіття в Україні очікується у 15%.


Хай краще вже їдуть за кордон, ніж працювати за таку зарплату. Швидше стане нестерпно погано, швидше будуть зміни на краще. Українці мусять зрозуміти. що податки мають платити ВСІ.
Про олігархів і говорити нічого.


А чому б не почати з олігархів? Хіба важко прикрити їх податкові схеми? (питання риторичне, звісно)
Чому 1-1,5 млн. ФОПів мають їхати за кордон, а відповідно, 2-3 млн. пенсіонерів - втратити додаткові доходи, які дозволяють їм виживати :roll:
Тобто мінус 3-4 млн. українців для країни не біда?
Між іншим, далеко не всі ФОПи ухиляються від податків, але ж Ви пропонуєте ліквідувати всіх торговців, мабуть за Ашанів та Епіцентрів вболіваєте.
І про зміни на краще:
1) закриття промтоварних ринків - підвищення цін на товари у торговельних мережах;
2) падіння цін на нерухомість;
3) падіння попиту на товари і послуги (з усіма наслідками);
4) бюджетний звіздець.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:03

  холява написав:kmm3

Поводимому вы не понимаете о чем пишите .

4723 гр .сейчас минималка.
Чтобы заплатить все налоги на минимал . необходимо 1960 гр.
Естественно вы платите не минимал. т.к. налоговая задаст вопросы.
Кроме всего этого существует еще налог на прибыль , НДС и другие налоги .

У вас работает на предприятии 8-10 человек.

Объясните мне как заработать побольше денег если все в белую .
Все что ты завозишь видит и таможня и налоговая .
В том числе и продажи .,оборот ,налоговые.
А в этом году колоссально упали продажи и оборот товара .

Надеюсь на вашу помощь , подсказку, что делать ?
Выгонять людей , закрываться ????

На одно такое предприятие с нищенскими ЗП(за еду), сто контор с зарплатами в конвертах. Если у тебя работники впроголодь живут, нахрен такое предприятие?
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:05

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................17.08.2020..............18.08.2020
дата розрахунку................14.08.2020...............17.08.2020
Євро...................................32,3082....................32,3741
Долар США........................27,3474....................27,3061
После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.
Открылись на уровне закрытия пятницы с уже рабочим спредом 2 копейки. После традиционного утреннего кофе приподнялись на копейку, 20 минут постояли и опустились на 2 копейки. Примерно в это время Нацбанк прикупил плановые 20 млн. Движение это остановило ненадолго. Около 11-30 опустились еще на полкопейки вниз.
Перед обедом опустились на 2 копейки, а после обеда еще на полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 27.2700 - 27.2900. За день снизились на 4 копейки.
Информация о присутствии НБУ поступает противоречивая. Второй дополуденный выход под вопросом. Посмотрим завтра по результатам.

Этот день в истории:
2019 - 25.1428 (-18) +216
2018 - 27.8986 (+22) -59

2017 - 25.5064 (-7)
2016 - 25.0887 (+3)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:еще лет 15 назад была игра типа цивилизации на первых ПК так вот там этот механизм работал и был описан в раздел помощь игроку и проверен мною экспериментально, при повышении ставки налогов доходы в бюджет не повышались без постройки новых заводов фабрик и т.д. Но Долячик в компьютерные игры в начале 00-х не играл

Не знаю, які Ви забавки на компі бавились, а я забавлявся такими: "Дюна", "ВарКрафт" - любив стратегічні забавки :) ну і деколи, різні стрілялки, типу "КонтраСтрайк" :)

Так що бачимо картину маслом: Долярчик - "ризиковий стратег"! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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