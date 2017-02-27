kmm3 написав:Панове, годі прикидатись Величезна кількість українців зайнята в торгівлі, а мали б бути у виробництві. І чим швидше ліквідують прошарок "бізнесменів", які ганяють товар з Польщі без сплати мита, платять мізерні зарплати своїм працівникам (на папері мінімальну), перебивають ціни білим імпортерам кількагривневою знижкою, тим швидше виб'ємося в люди. Таким шляхом пішли всі розвинені країни, натомість базарне топтання на місці - зазвичай ознака відсталості... Якщо всі торгують імпортованим товаром, то звідки взятися загальному добробуту?
Та хто ж проти Тільки поясніть, б-ласка, куди мають піти працювати ті бізнесмени (ФОПи, напевно) і люди (переважно пенсійного віку), які на них працюють? Де в нашій країні вони можуть знайти робочі місця з гідною оплатою праці? Чи всі працездатного віку мають виїхати за кордон, а пенсіонери - жити на 1800 грн? На всяк випадок нагадаю, що на кінець 2020 року безробіття в Україні очікується у 15%.
kmm3 написав:Панове, годі прикидатись Величезна кількість українців зайнята в торгівлі, а мали б бути у виробництві. І чим швидше ліквідують прошарок "бізнесменів", які ганяють товар з Польщі без сплати мита, платять мізерні зарплати своїм працівникам (на папері мінімальну), перебивають ціни білим імпортерам кількагривневою знижкою, тим швидше виб'ємося в люди. Таким шляхом пішли всі розвинені країни, натомість базарне топтання на місці - зазвичай ознака відсталості... Якщо всі торгують імпортованим товаром, то звідки взятися загальному добробуту?
Та хто ж проти Тільки поясніть, б-ласка, куди мають піти працювати ті бізнесмени (ФОПи, напевно) і люди (переважно пенсійного віку), які на них працюють? Де в нашій країні вони можуть знайти робочі місця з гідною оплатою праці? Чи всі працездатного віку мають виїхати за кордон, а пенсіонери - жити на 1800 грн? На всяк випадок нагадаю, що на кінець 2020 року безробіття в Україні очікується у 15%.
Так Шмигаль вже ж створив у травні 500.000 робочих місць.
fler написав:Та хто ж проти Тільки поясніть, б-ласка, куди мають піти працювати ті бізнесмени (ФОПи, напевно) і люди (переважно пенсійного віку), які на них працюють? Де в нашій країні вони можуть знайти робочі місця з гідною оплатою праці? Чи всі працездатного віку мають виїхати за кордон, а пенсіонери - жити на 1800 грн? На всяк випадок нагадаю, що на кінець 2020 року безробіття в Україні очікується у 15%.
Хай краще вже їдуть за кордон, ніж працювати за таку зарплату. Швидше стане нестерпно погано, швидше будуть зміни на краще. Українці мусять зрозуміти. що податки мають платити ВСІ. Як ви б ставилися до своїх знайомих, які б регулярно з вами випивали, але на випивку не скидалися б? А саме так зазвичай діють наші нещасні підприємці. Про олігархів і говорити нічого. Реакція українського суспільства взагалі розумному поясненню не підлягає: кілька років тому декриміналізували економічні злочини, то ніхто навіть не писнув. Натомість через безглузду євроасоціацію до війни дійшло.
4723 гр .сейчас минималка. Чтобы заплатить все налоги на минимал . необходимо 1960 гр. Естественно вы платите не минимал. т.к. налоговая задаст вопросы. Кроме всего этого существует еще налог на прибыль , НДС и другие налоги .
У вас работает на предприятии 8-10 человек.
Объясните мне как заработать побольше денег если все в белую . Все что ты завозишь видит и таможня и налоговая . В том числе и продажи .,оборот ,налоговые. А в этом году колоссально упали продажи и оборот товара .
Надеюсь на вашу помощь , подсказку, что делать ? Выгонять людей , закрываться ????
холява У вас були питання до мене щодо розподілу прибутку протягом "врожайних" років? Отож
Всім зараз нелегко, державі в тому числі. То чому держава зараз має рятувати тих, хто мав чудові можливості відкласти щось на чорні дні? Ви ж, мабуть, розумієте, що підтримка держави - це допомога від кожної людини через її податки, теперішні або майбутні
fler написав:Та хто ж проти Тільки поясніть, б-ласка, куди мають піти працювати ті бізнесмени (ФОПи, напевно) і люди (переважно пенсійного віку), які на них працюють? Де в нашій країні вони можуть знайти робочі місця з гідною оплатою праці? Чи всі працездатного віку мають виїхати за кордон, а пенсіонери - жити на 1800 грн? На всяк випадок нагадаю, що на кінець 2020 року безробіття в Україні очікується у 15%.
Хай краще вже їдуть за кордон, ніж працювати за таку зарплату. Швидше стане нестерпно погано, швидше будуть зміни на краще. Українці мусять зрозуміти. що податки мають платити ВСІ. Про олігархів і говорити нічого.
А чому б не почати з олігархів? Хіба важко прикрити їх податкові схеми? (питання риторичне, звісно) Чому 1-1,5 млн. ФОПів мають їхати за кордон, а відповідно, 2-3 млн. пенсіонерів - втратити додаткові доходи, які дозволяють їм виживати Тобто мінус 3-4 млн. українців для країни не біда? Між іншим, далеко не всі ФОПи ухиляються від податків, але ж Ви пропонуєте ліквідувати всіх торговців, мабуть за Ашанів та Епіцентрів вболіваєте. І про зміни на краще: 1) закриття промтоварних ринків - підвищення цін на товари у торговельних мережах; 2) падіння цін на нерухомість; 3) падіння попиту на товари і послуги (з усіма наслідками); 4) бюджетний звіздець.
4723 гр .сейчас минималка. Чтобы заплатить все налоги на минимал . необходимо 1960 гр. Естественно вы платите не минимал. т.к. налоговая задаст вопросы. Кроме всего этого существует еще налог на прибыль , НДС и другие налоги .
У вас работает на предприятии 8-10 человек.
Объясните мне как заработать побольше денег если все в белую . Все что ты завозишь видит и таможня и налоговая . В том числе и продажи .,оборот ,налоговые. А в этом году колоссально упали продажи и оборот товара .
Надеюсь на вашу помощь , подсказку, что делать ? Выгонять людей , закрываться ????
На одно такое предприятие с нищенскими ЗП(за еду), сто контор с зарплатами в конвертах. Если у тебя работники впроголодь живут, нахрен такое предприятие?
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................17.08.2020..............18.08.2020 дата розрахунку................14.08.2020...............17.08.2020 Євро...................................32,3082....................32,3741 Долар США........................27,3474....................27,3061 После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки. Открылись на уровне закрытия пятницы с уже рабочим спредом 2 копейки. После традиционного утреннего кофе приподнялись на копейку, 20 минут постояли и опустились на 2 копейки. Примерно в это время Нацбанк прикупил плановые 20 млн. Движение это остановило ненадолго. Около 11-30 опустились еще на полкопейки вниз. Перед обедом опустились на 2 копейки, а после обеда еще на полкопейки. Официальный курс встретили котировками 27.2700 - 27.2900. За день снизились на 4 копейки. Информация о присутствии НБУ поступает противоречивая. Второй дополуденный выход под вопросом. Посмотрим завтра по результатам.
Этот день в истории: 2019 - 25.1428 (-18) +216 2018 - 27.8986 (+22) -59
yama написав:еще лет 15 назад была игра типа цивилизации на первых ПК так вот там этот механизм работал и был описан в раздел помощь игроку и проверен мною экспериментально, при повышении ставки налогов доходы в бюджет не повышались без постройки новых заводов фабрик и т.д. Но Долячик в компьютерные игры в начале 00-х не играл
Не знаю, які Ви забавки на компі бавились, а я забавлявся такими: "Дюна", "ВарКрафт" - любив стратегічні забавки ну і деколи, різні стрілялки, типу "КонтраСтрайк"
Так що бачимо картину маслом: Долярчик - "ризиковий стратег"!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!