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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6226622762286229

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 248
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
65
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
122
Ніяких змін не очікую
17%
43
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:13

  kmm3 написав:Всім зараз нелегко, державі в тому числі. То чому держава зараз має рятувати тих, хто мав чудові можливості відкласти щось на чорні дні? Ви ж, мабуть, розумієте, що підтримка держави - це допомога від кожної людини через її податки, теперішні або майбутні

Один маленький і дуже простий приклад, колись писав про це декілька місяців тому.

Директор одного з сумських комунальних підприємств отримує на рік десь 700 тисяч гривень зарплатні. Далеко не бідна людина, має нерухомість в Полтавській області, в Сумах. При цьому має іпотечний кредит з зобов'язаннями десь на 400 тисяч на початок цьго року, але він його не виплачує самостійно, хоча б міг це робити. Він одержує компенсацію іпотечного кредиту від держави за програмою МЖК (може зараз по іншому називається) 50 тис. на рік.

Держава допомагає.. Занавєс.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:А чому б не почати з олігархів? Хіба важко прикрити їх податкові схеми? (питання риторичне, звісно)
Чому 1-1,5 млн. ФОПів мають їхати за кордон, а відповідно, 2-3 млн. пенсіонерів - втратити додаткові доходи, які дозволяють їм виживати :roll:
Тобто мінус 3-4 млн. українців для країни не біда?
Між іншим, далеко не всі ФОПи ухиляються від податків, але ж Ви пропонуєте ліквідувати всіх торговців, мабуть за Ашанів та Епіцентрів вболіваєте.
І про зміни на краще:
1) закриття промтоварних ринків - підвищення цін на товари у торговельних мережах;
2) падіння цін на нерухомість;
3) падіння попиту на товари і послуги (з усіма наслідками);
4) бюджетний звіздець.


Ясна річ, що олігархів теж треба змусити скидатися на суспільні потреби. І якраз через те, що Зеленський практично нічого не робить у цьому напрямі, вважаю, що йому пора. Він виявився таким же лакеєм олігархів, як і Порошенко. Підприємливі люди мають почати виробляти товари в Україні. Перепродаж імпортованих товарів з малою націнкою не зробить країну багатою. Я не помітив колапсу у розвинених країніх Європи, хоча ринків там набагато менше, ніж у нас (або я просто місця не знаю). Всі розвинені країни пішли шляхом супермаркетів, а не базарів. І ціни чомусь не вищі, ніж у нас
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:15

За крок до перевороту думок ©

SherLock
Ви знаєте, я навіть, майже повністю погоджуюсь з вищенаписаним :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Patrick написав:Один маленький і дуже простий приклад, колись писав про це декілька місяців тому.

Директор одного з сумських комунальних підприємств отримує на рік десь 700 тисяч гривень зарплатні. Далеко не бідна людина, має нерухомість в Полтавській області, в Сумах. При цьому має іпотечний кредит з зобов'язаннями десь на 400 тисяч на початок цьго року, але він його не виплачує самостійно, хоча б міг це робити. Він одержує компенсацію іпотечного кредиту від держави за програмою МЖК (може зараз по іншому називається) 50 тис. на рік.

Держава допомагає.. Занавєс.


Так у нас немало таких прикладів є. Найабсурднішим, на мою думку, є пільговий проїзд різних категорій населення. Це породжує стільки протиріч і несправедливості, що навіть писати не хочеться. Але держава ж має усім допомогти! Хоча держава - це ми. І чим швидше прийде таке усвідомлення, тим швидше відпаде бажання допомагати усім підряд. Закінчую цю дискусію, всім успіху!
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:24

Зеленскому, как и Порошенко, снизить налоговый пресс не разрешает внешняя администрация. Что зафиксировано в меморандуме.
Огромная часть собранных налогов идёт из бюджета на выплаты "кредиторам", потому конечно налоги снижать нельзя. Не для того "инвесторы" оказывали "помощь" :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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