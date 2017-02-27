kmm3 написав:Всім зараз нелегко, державі в тому числі. То чому держава зараз має рятувати тих, хто мав чудові можливості відкласти щось на чорні дні? Ви ж, мабуть, розумієте, що підтримка держави - це допомога від кожної людини через її податки, теперішні або майбутні
Один маленький і дуже простий приклад, колись писав про це декілька місяців тому.
Директор одного з сумських комунальних підприємств отримує на рік десь 700 тисяч гривень зарплатні. Далеко не бідна людина, має нерухомість в Полтавській області, в Сумах. При цьому має іпотечний кредит з зобов'язаннями десь на 400 тисяч на початок цьго року, але він його не виплачує самостійно, хоча б міг це робити. Він одержує компенсацію іпотечного кредиту від держави за програмою МЖК (може зараз по іншому називається) 50 тис. на рік.
fler написав:А чому б не почати з олігархів? Хіба важко прикрити їх податкові схеми? (питання риторичне, звісно) Чому 1-1,5 млн. ФОПів мають їхати за кордон, а відповідно, 2-3 млн. пенсіонерів - втратити додаткові доходи, які дозволяють їм виживати Тобто мінус 3-4 млн. українців для країни не біда? Між іншим, далеко не всі ФОПи ухиляються від податків, але ж Ви пропонуєте ліквідувати всіх торговців, мабуть за Ашанів та Епіцентрів вболіваєте. І про зміни на краще: 1) закриття промтоварних ринків - підвищення цін на товари у торговельних мережах; 2) падіння цін на нерухомість; 3) падіння попиту на товари і послуги (з усіма наслідками); 4) бюджетний звіздець.
Ясна річ, що олігархів теж треба змусити скидатися на суспільні потреби. І якраз через те, що Зеленський практично нічого не робить у цьому напрямі, вважаю, що йому пора. Він виявився таким же лакеєм олігархів, як і Порошенко. Підприємливі люди мають почати виробляти товари в Україні. Перепродаж імпортованих товарів з малою націнкою не зробить країну багатою. Я не помітив колапсу у розвинених країніх Європи, хоча ринків там набагато менше, ніж у нас (або я просто місця не знаю). Всі розвинені країни пішли шляхом супермаркетів, а не базарів. І ціни чомусь не вищі, ніж у нас
SherLock Ви знаєте, я навіть, майже повністю погоджуюсь з вищенаписаним
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Patrick написав:Один маленький і дуже простий приклад, колись писав про це декілька місяців тому.
Директор одного з сумських комунальних підприємств отримує на рік десь 700 тисяч гривень зарплатні. Далеко не бідна людина, має нерухомість в Полтавській області, в Сумах. При цьому має іпотечний кредит з зобов'язаннями десь на 400 тисяч на початок цьго року, але він його не виплачує самостійно, хоча б міг це робити. Він одержує компенсацію іпотечного кредиту від держави за програмою МЖК (може зараз по іншому називається) 50 тис. на рік.
Держава допомагає.. Занавєс.
Так у нас немало таких прикладів є. Найабсурднішим, на мою думку, є пільговий проїзд різних категорій населення. Це породжує стільки протиріч і несправедливості, що навіть писати не хочеться. Але держава ж має усім допомогти! Хоча держава - це ми. І чим швидше прийде таке усвідомлення, тим швидше відпаде бажання допомагати усім підряд. Закінчую цю дискусію, всім успіху!
Зеленскому, как и Порошенко, снизить налоговый пресс не разрешает внешняя администрация. Что зафиксировано в меморандуме. Огромная часть собранных налогов идёт из бюджета на выплаты "кредиторам", потому конечно налоги снижать нельзя. Не для того "инвесторы" оказывали "помощь"
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте