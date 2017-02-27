Додано: Пон 17 сер, 2020 20:54



@_Smithchenko

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15 авг.

Эмиссия, недавно разбросанная над США с вертолетов, потихоньку возвращается в родные пенаты. За июнь - минус 6% ($300 млрд)! Хорошая новость для держателей долларов: галопирующая инфляция бакса в стиле 1970-х пока откладывается. Правда, и Кризис еще толком не начался...



https://pbs.twimg.com/media/EfdzT7fXgAA ... name=large Адам Смит@_Smithchenko15 авг.Эмиссия, недавно разбросанная над США с вертолетов, потихоньку возвращается в родные пенаты. За июнь - минус 6% ($300 млрд)! Хорошая новость для держателей долларов: галопирующая инфляция бакса в стиле 1970-х пока откладывается. Правда, и Кризис еще толком не начался...

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.