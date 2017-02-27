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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6231623262336234>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 250
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
66
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
123
Ніяких змін не очікую
17%
43
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 18:51

  s0v7a написав:Мене більше загальна сума трати насторожила, це ж десь 3,2*0,86= 2.752 млрд.долярів!!!

Так и запишем: по ссылке не ходили, статью не читали :)
Выкупили не все варранты, а только 10%.
Потратили около 275 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 18:54

  Долярчик написав:25/32(34)
Молодці! "На горі" знають(так як читають наш форум :) ) що в мене скоро термін по депо добігає кінця ;)
Тож, є шанс у Долярчика - відкупити долярчики пА 26,ХХ :)

А що так, по 27,хх більше не бажаєте брати))
twin
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 19:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Faceless написав:А штрафы уже убрали?

Звичайно, що ні. У нас зараз проходить інформаційна компанія, а після підвищення ЗП вже буде інспекційна з відповідними платежами й штрафами або в бюджет, або в карман інспекторам.

"1 вересня розпочинається масштабна інспекційна кампанія з виявлення неоформлених працівників.
В серпні 2020 року в області відбувається інформаційно-роз’яснювальна кампанія щодо запобігання використанню незадекларованої праці суб’єктами господарювання всіх форм власності."
http://www.adm-pl.gov.ua/news/1-veresny ... ih-pracivn
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 19:40

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:Мене більше загальна сума трати насторожила, це ж десь 3,2*0,86= 2.752 млрд.долярів!!!

Так и запишем: по ссылке не ходили, статью не читали :)
Выкупили не все варранты, а только 10%.
Потратили около 275 млн.


Може Ви і праві.

Коли перший раз читав, то звернув увагу на несумісність цього:

"Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму 3,2 миллиарда долларов."

та цього:

"В релизе отсутствуют данные о цене сделки, однако в последние дни ВВП-варранты котировались по курсу чуть дороже 86% от номинала, что позволяет оценить сделку примерно в $275 млн."

Перший абзац я сприйняв як:

"Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, ... на номинальную сумму 3,2 миллиарда долларов."

Що явно не било з млн. в другому абзаці.

Та якщо 10 відсотків від 3,2 млрд., що дорівнює всього 320 млн., то це дійсно величина невелика. Як вона може 2,5 млрд. майбутніх виплат зекономити? :oops:

ВО

PS
Ось де помилка у Вас:

  Сибарит написав:... Если раньше апокалиптические прогнозы пророчили выплату 25 млрд. за 20 лет, нынешний выкуп дает экономию в 2.5 млрд, что на порядок больше потраченной суммы. ...


В 25 млрд. входить і сума варантів з часом закінчення в 2021-2024 роках. А там їх десь 19,1 млрд.долярів! Не від 25 млрд. треба рахувати 10 відсотків. :!:


Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 17 сер, 2020 20:52, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 19:40

  sequence написав:
  vitaliian написав:.. В какой отрасли вы предлагаете повышать производительность? ..

разумеется речь не о водителях коммунального транспорта, это сервисный, не производительный персонал.
Это сложно, бо у нас ушатали всю базовую промышленность. Химии своей нет, электроники нет, нефтепереработки нормальной нет, машиностроения нет, легкая промышленность работает на ладан и т.д. То, что есть, работает на импортном сырье, зачастую просто фасует в малую упаковку.
нужно как-то подымать. Лично мне похрен например, чья химия, - Фирташа или Пупкина. Если он модернизирует производство и даст востребованный технологичный продукт, я двумя руками ЗА. Туда же все остальное

модернизировали бы если были толковые законы и правосудие, политическая стабильность, экономическая стабильность и внутренний спрос. Перечисленные факторы плюс коррупция тянут производительность (наверное правильнее сказать эффективность экономической модели) вниз. Коррупционная экономическая модель никогда не будет эффективной, без борьбы с коррупцией и судовой реформы производительность может расти только на бумаге. А востребованный технологичный продукт при низком внутреннем спросе себя не окупит никогда. Бiднi тому що корупцiя, а коpупцiя тому що дурнi. Как-то так.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 20:09

  twin написав:
  Долярчик написав:25/32(34)
Молодці! "На горі" знають(так як читають наш форум :) ) що в мене скоро термін по депо добігає кінця ;)
Тож, є шанс у Долярчика - відкупити долярчики пА 26,ХХ :)

А що так, по 27,хх більше не бажаєте брати))

А що кажете, як закінчиться моє депо і курс буде(можливо) 26,ХХ, то не купувати долярчики, а знову чекати курс 27? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 20:44

  striped написав:По теме ветки - я так понимаю 19-го последний день уплаты налогов и все не успевшие сдать валюту под эти цели будут ее завтра продавать, а значит завтра локальное дно и глубже снижения ждать не стоит?

ИМХО завтра локальное дно, налогов будет меньше чем обычно, это за второй квартал по которому прошелся карантин. Но так же на этой неделе будут крупные платежи (аванс и э/э для большой доли бизнеса).
Пятница - начало следующей недели неминуемый отскок, что будет дальше... если бы я это знал то наверно не читал бы этот форум, по субъективным причинам был вынужден покупку сделать сегодня.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 20:54

  Starikan написав:
  vitaliian написав:
  sequence написав:в рамках оффтопа про минимальные зарплаты, напомню, что рост ЗП должен следовать за ростом производительности труда, а для этого нужны капитальные инвестиции, которых нет.
у какого водителя трамвая выше производительность у польского или украинского, при условии что оба работают одинаковое кол-во часов в месяц? а зарплата отличается в разы.

Это плохой пример, транспорт - это сфера услуг, зарплаты (и цены) в которой определяются таковыми в сфере материального производства. А вот тут производительность может отличаться в разы.

На финфоруме сидят люди не понимающие основ экономики и что такое "общественная производительность труда" лепят ссылки на дворников, массажистов, но не замечают сколько работников выпускают к примеру одно судно на верфи в Гданське и сколько у нас в Николаеве.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 20:54

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Эмиссия, недавно разбросанная над США с вертолетов, потихоньку возвращается в родные пенаты. За июнь - минус 6% ($300 млрд)! Хорошая новость для держателей долларов: галопирующая инфляция бакса в стиле 1970-х пока откладывается. Правда, и Кризис еще толком не начался...

https://pbs.twimg.com/media/EfdzT7fXgAA ... name=large
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:12

  Faceless написав:
sequence написав:
  yama написав:.. официально переводить на пол ставки, а фактически доплачивать в конверте ;)

вариант тупо уволить и просто платить конверт уже не годится? ;)
А штрафы уже убрали?
коррупция уменьшает любой штраф до смехотворных значений.
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