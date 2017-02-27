Так и запишем: по ссылке не ходили, статью не читали
Выкупили не все варранты, а только 10%.
Потратили около 275 млн.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 сер, 2020 18:51
Додано: Пон 17 сер, 2020 18:54
Додано: Пон 17 сер, 2020 19:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Звичайно, що ні. У нас зараз проходить інформаційна компанія, а після підвищення ЗП вже буде інспекційна з відповідними платежами й штрафами або в бюджет, або в карман інспекторам.
"1 вересня розпочинається масштабна інспекційна кампанія з виявлення неоформлених працівників.
В серпні 2020 року в області відбувається інформаційно-роз’яснювальна кампанія щодо запобігання використанню незадекларованої праці суб’єктами господарювання всіх форм власності."
Додано: Пон 17 сер, 2020 19:40
Може Ви і праві.
Коли перший раз читав, то звернув увагу на несумісність цього:
"Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму 3,2 миллиарда долларов."
та цього:
"В релизе отсутствуют данные о цене сделки, однако в последние дни ВВП-варранты котировались по курсу чуть дороже 86% от номинала, что позволяет оценить сделку примерно в $275 млн."
Перший абзац я сприйняв як:
"Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, ... на номинальную сумму 3,2 миллиарда долларов."
Що явно не било з млн. в другому абзаці.
Та якщо 10 відсотків від 3,2 млрд., що дорівнює всього 320 млн., то це дійсно величина невелика. Як вона може 2,5 млрд. майбутніх виплат зекономити?
ВО
PS
Ось де помилка у Вас:
В 25 млрд. входить і сума варантів з часом закінчення в 2021-2024 роках. А там їх десь 19,1 млрд.долярів! Не від 25 млрд. треба рахувати 10 відсотків.
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 17 сер, 2020 20:52, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 17 сер, 2020 19:40
модернизировали бы если были толковые законы и правосудие, политическая стабильность, экономическая стабильность и внутренний спрос. Перечисленные факторы плюс коррупция тянут производительность (наверное правильнее сказать эффективность экономической модели) вниз. Коррупционная экономическая модель никогда не будет эффективной, без борьбы с коррупцией и судовой реформы производительность может расти только на бумаге. А востребованный технологичный продукт при низком внутреннем спросе себя не окупит никогда. Бiднi тому що корупцiя, а коpупцiя тому що дурнi. Как-то так.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 17 сер, 2020 20:09
А що кажете, як закінчиться моє депо і курс буде(можливо) 26,ХХ, то не купувати долярчики, а знову чекати курс 27?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 17 сер, 2020 20:44
ИМХО завтра локальное дно, налогов будет меньше чем обычно, это за второй квартал по которому прошелся карантин. Но так же на этой неделе будут крупные платежи (аванс и э/э для большой доли бизнеса).
Пятница - начало следующей недели неминуемый отскок, что будет дальше... если бы я это знал то наверно не читал бы этот форум, по субъективным причинам был вынужден покупку сделать сегодня.
Додано: Пон 17 сер, 2020 20:54
На финфоруме сидят люди не понимающие основ экономики и что такое "общественная производительность труда" лепят ссылки на дворников, массажистов, но не замечают сколько работников выпускают к примеру одно судно на верфи в Гданське и сколько у нас в Николаеве.
Додано: Пон 17 сер, 2020 20:54
Адам Смит
@_Smithchenko
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15 авг.
Эмиссия, недавно разбросанная над США с вертолетов, потихоньку возвращается в родные пенаты. За июнь - минус 6% ($300 млрд)! Хорошая новость для держателей долларов: галопирующая инфляция бакса в стиле 1970-х пока откладывается. Правда, и Кризис еще толком не начался...
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 17 сер, 2020 21:12
коррупция уменьшает любой штраф до смехотворных значений.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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