Moneta написав:Адам Смит @_Smithchenko · 15 авг. Эмиссия, недавно разбросанная над США с вертолетов, потихоньку возвращается в родные пенаты. За июнь - минус 6% ($300 млрд)! Хорошая новость для держателей долларов: галопирующая инфляция бакса в стиле 1970-х пока откладывается. Правда, и Кризис еще толком не начался...
Денежная масса продолжает расти. https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/ У них катастрофа с долгом и бюджетным и торговым дефицитом, так что этот процесс неотвратим. Да, кризис еще не начался. Фонда в космосе. Она будет периодически начинать рушиться и после этого будут с новой силой запускаться печатные станки, чтоб ее спасать. И все меньше денег будет идти в пузыри вроде фаанг и в фиатные деньги и облигации, а все больше в реальные активы.