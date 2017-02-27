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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6231623262336234

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 250
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
66
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
123
Ніяких змін не очікую
17%
43
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:41

Облигации Белоруссии(07) рухнули на 6% за несколько дней. Сегодня падение сразу на 3%. Бастуют все крупнейшие предприятия страны.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:54

  Moneta написав:Адам Смит
@_Smithchenko
·
15 авг.
Эмиссия, недавно разбросанная над США с вертолетов, потихоньку возвращается в родные пенаты. За июнь - минус 6% ($300 млрд)! Хорошая новость для держателей долларов: галопирующая инфляция бакса в стиле 1970-х пока откладывается. Правда, и Кризис еще толком не начался...

https://pbs.twimg.com/media/EfdzT7fXgAA ... name=large

Денежная масса продолжает расти.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
У них катастрофа с долгом и бюджетным и торговым дефицитом, так что этот процесс неотвратим.
Да, кризис еще не начался. Фонда в космосе. Она будет периодически начинать рушиться и после этого будут с новой силой запускаться печатные станки, чтоб ее спасать. И все меньше денег будет идти в пузыри вроде фаанг и в фиатные деньги и облигации, а все больше в реальные активы.
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