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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 сер, 2020 21:41
Облигации Белоруссии(07) рухнули на 6% за несколько дней. Сегодня падение сразу на 3%. Бастуют все крупнейшие предприятия страны.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 21:54
Денежная масса продолжает расти.
У них катастрофа с долгом и бюджетным и торговым дефицитом, так что этот процесс неотвратим.
Да, кризис еще не начался. Фонда в космосе. Она будет периодически начинать рушиться и после этого будут с новой силой запускаться печатные станки, чтоб ее спасать. И все меньше денег будет идти в пузыри вроде фаанг и в фиатные деньги и облигации, а все больше в реальные активы.
Додано: Пон 17 сер, 2020 22:16
Нет в США никакой катастрофы с долгом! Больше половины долга - перед резидентами. А нерезиденты продолжают увеличивать размер вложений, и даже не заикаются о востребовании. Стоит ФРС лишь на 0,5 п.п. от нынешнего нуля поднять учетную ставку, и спроса хлынет больше, чем им необходимо будет для рефинансирования любых объемов...
В США (как и во всем остальном мире) сегодня катастрофа с другим - с падением деловой активности, занятости и потребительского спроса. И увеличение денежного предложения - это самое грамотное, что только можно было противопоставить. Что и было там сделано, в отличие от нашего бездействия, которое затормозит восстановление на годы!
Да, пузыри надуваются. В фонде сейчас пузырь. Именно она абсорбирует основную часть избыточной ликвидности, которая вместо потребления пошла на сбережения. Но акции - это финансовый рынок, а не реальный актив. Спрос падает даже на ежедневные потребительские товары и услуги. О каком инвестиционном спросе вы заикаитесь - о нем можно забыть по крайней мере до середины следующего года.
Посмотрите, с какой жадностью крупнейшие компании США накапливают кэш - по вашему, это похоже на инвестиции в реальные активы? Да это же противоположная стратегия...
Додано: Пон 17 сер, 2020 22:41
Ні, я про ті купівлі по 27,хх на падаючому ринку і чеки, які ми тут всі спостерігали))
Додано: Пон 17 сер, 2020 22:55
Додано: Пон 17 сер, 2020 23:05
А резидентам платить не надо? Даже если рефинансируются, надо занимать все больше нового долга, столько свободных денег просто нет, сколько им уже надо занимать для покрытия своих дисбалансов, поэтому занять их можно только с печатного станка.
Эта ставка давно ничего не значит - они занимают у своего же печатного станка!
А чего же фонда растет, если спрос падает? Мегапузырь? Ну, тогда это приведет к катастрофе! И обвал будут заливать деньгами и печатать уже не триллионы, а десятки триллионов! Они заигрались, при том давно. А законы экономики никто не отменял. Когда этот кэш начнет гореть на руках, реальные активы успеют купить только самые быстрые. Первые ласточки уже полетели - золото и серебро. Дальше, наверное, все сырье. А виноват, конечно же, будет коронавирус или что-то еще, только не ошибочная теория монетаризма и финансовая политика последних лет 25 так точно.
Додано: Пон 17 сер, 2020 23:33
По моему скромному мнению, возможность финансировать долги из собственного печатного станка - намного более выигрышная стратегия, чем с чужого, как живем мы
Почему, вы думаете, завсегдатаи ветки регулярно мониторят гривневые ОВГЗ на руках нерезидентов - да потому что никто из украинского долга не выходит в гривну, даже если сам долг был гривневый! У Штатов с этим никакой проблемы нет. И резиденты, и нерезиденты финансируются собственным долларом.
Долг Казначества перед ФРС - это вообще симулякр, как сами понимаете Если его вычесть, то госдолг / ВВП в Штатах опустится до 40%, что, например, в 1.5 раза ниже нашего показателя, а ведь весь наш госдолг, де факто, валютный, потому что никто из кредиторов в гривне профит не зафиксирует. Даже комбанки будут сбрасывать гривневые бумаги с дисконтом, а гривневое погашение - на межбанке, когда начнется игра в музыкальные стулья...
Что касается инфляции доллара в США и мире, то тут как раз ставка ФРС все и решает. Сейчас она нулевая, поэтому доллар в меньшей степени связан трежерями и вольно гуляет по разным рынкам, местами надувая спекулятивные пузыри, но как только ставку начнут поднимать, тут же возникнет резкий дефицит доллара, и вниз полетит даже золото, не говоря уже о фонде, или, например, украинских евробондах.
Прошлый мировой кризис 2007-2009 тоже ознаменовался ростом золота на фоне Fed QE, но коммоды за 12 лет так и не вернулись к предкризисным пикам, несмотря на то, что доллара в мировой экономике стало больше. Капа большинства корпораций тоже не вернулась к былым хаям - надуваются только голубые фишки сектора высоких технологий. Недвижимость - снова таки не на хаях даже в большинстве продвинутых экономик (что уже говорить о нашей)...
Американцы высокой инфляции доллара не допустят - кто ж собственноручно задушит курицу, несущую золотые яйца? И даже если ситуация выйдет и из-под их контроля, остальным валютам, как и их экономикам будет еще хуже - на правах более слабого...
Додано: Пон 17 сер, 2020 23:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Та я своїм депо "помножу на ноль" ті чеки тим більше, що ті долярчики вже давно пішли в бізнес працювати(оплатив товар - а точніше, борги закрив на гуртівнях)
Навіть, половини депо буде достатньо, щоб сума була більша, ніж ті "засвічені" чеки
Не помиляється лише той, хто нічого не робить! ©
І краще мати чим засвітити, ніж прості балабольні басні вичитувати тут, як "купив мУльйон на дні, а здав на піку"!
ДумайТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 17 сер, 2020 23:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А який курс він прогнозує найближчим часом?
Чи вже мовчить, бо часто попадає в молоко?
Чи тепер лише двох-значні натяки дає, накшталт - "буде цікаво!"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 17 сер, 2020 23:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А який курс він прогнозує найближчим часом?
Чи вже мовчить, бо часто попадає в молоко?
Чи тепер лише двох-значні натяки дає, накшталт - "буде цікаво!"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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