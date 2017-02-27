Додано: Пон 17 сер, 2020 23:33

hxbbgaf написав: А резидентам платить не надо? Даже если рефинансируются, надо занимать все больше нового долга, столько свободных денег просто нет, сколько им уже надо занимать для покрытия своих дисбалансов, поэтому занять их можно только с печатного станка.

Эта ставка давно ничего не значит - они занимают у своего же печатного станка!

А чего же фонда растет, если спрос падает? Мегапузырь? Ну, тогда это приведет к катастрофе! И обвал будут заливать деньгами и печатать уже не триллионы, а десятки триллионов! Они заигрались, при том давно. А законы экономики никто не отменял. Когда этот кэш начнет гореть на руках, реальные активы успеют купить только самые быстрые. Первые ласточки уже полетели - золото и серебро. Дальше, наверное, все сырье. А виноват, конечно же, будет коронавирус или что-то еще, только не ошибочная теория монетаризма и финансовая политика последних лет 25 так точно. А резидентам платить не надо? Даже если рефинансируются, надо занимать все больше нового долга, столько свободных денег просто нет, сколько им уже надо занимать для покрытия своих дисбалансов, поэтому занять их можно только с печатного станка.Эта ставка давно ничего не значит - они занимают у своего же печатного станка!А чего же фонда растет, если спрос падает? Мегапузырь? Ну, тогда это приведет к катастрофе! И обвал будут заливать деньгами и печатать уже не триллионы, а десятки триллионов! Они заигрались, при том давно. А законы экономики никто не отменял. Когда этот кэш начнет гореть на руках, реальные активы успеют купить только самые быстрые. Первые ласточки уже полетели - золото и серебро. Дальше, наверное, все сырье. А виноват, конечно же, будет коронавирус или что-то еще, только не ошибочная теория монетаризма и финансовая политика последних лет 25 так точно.

По моему скромному мнению, возможность финансировать долги из собственного печатного станка - намного более выигрышная стратегия, чем с чужого, как живем мыПочему, вы думаете, завсегдатаи ветки регулярно мониторят гривневые ОВГЗ на руках нерезидентов - да потому что никто из украинского долга не выходит в гривну, даже если сам долг был гривневый! У Штатов с этим никакой проблемы нет. И резиденты, и нерезиденты финансируются собственным долларом.Долг Казначества перед ФРС - это вообще симулякр, как сами понимаетеЕсли его вычесть, то госдолг / ВВП в Штатах опустится до 40%, что, например, в 1.5 раза ниже нашего показателя, а ведь весь наш госдолг, де факто, валютный, потому что никто из кредиторов в гривне профит не зафиксирует. Даже комбанки будут сбрасывать гривневые бумаги с дисконтом, а гривневое погашение - на межбанке, когда начнется игра в музыкальные стулья...Что касается инфляции доллара в США и мире, то тут как раз ставка ФРС все и решает. Сейчас она нулевая, поэтому доллар в меньшей степени связан трежерями и вольно гуляет по разным рынкам, местами надувая спекулятивные пузыри, но как только ставку начнут поднимать, тут же возникнет резкий дефицит доллара, и вниз полетит даже золото, не говоря уже о фонде, или, например, украинских евробондах.Прошлый мировой кризис 2007-2009 тоже ознаменовался ростом золота на фоне Fed QE, но коммоды за 12 лет так и не вернулись к предкризисным пикам, несмотря на то, что доллара в мировой экономике стало больше. Капа большинства корпораций тоже не вернулась к былым хаям - надуваются только голубые фишки сектора высоких технологий. Недвижимость - снова таки не на хаях даже в большинстве продвинутых экономик (что уже говорить о нашей)...Американцы высокой инфляции доллара не допустят - кто ж собственноручно задушит курицу, несущую золотые яйца? И даже если ситуация выйдет и из-под их контроля, остальным валютам, как и их экономикам будет еще хуже - на правах более слабого...