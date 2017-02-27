kmm3 написав:холява У вас були питання до мене щодо розподілу прибутку протягом "врожайних" років? Отож
Всім зараз нелегко, державі в тому числі. То чому держава зараз має рятувати тих, хто мав чудові можливості відкласти щось на чорні дні? Ви ж, мабуть, розумієте, що підтримка держави - це допомога від кожної людини через її податки, теперішні або майбутні
zРадио написав:По моему скромному мнению, возможность финансировать долги из собственного печатного станка - намного более выигрышная стратегия.......
Весь этот ваш набор стереотипов - это хорошо, но не сейчас. Когда денежная масса в США растет на десятки процентов за считанные месяцы плюс мелочи - рост гос. долга к ВВП вдвое за последние 12 лет, ужасный дефицит бюджета и торгового баланса, огромный пузырь на фондовом рынке, негритянские беспорядки и отсутствие полиции на них, геополитические поражения от Сирии и Турции до свала с Афгана и апофигея - проглатывания иранских обстрелов американских баз! Лучше бы купили серебро, уже имели бы навар в 1.5 раза за какие-то пару месяцев. И то ли еще будет, полтинник на этот раз точно должны разменять. Сейчас бОльшая проблема, где набираться все больше и больше новых долгов, чем как рефинансировать старые и тем более как выплатить те небольшие проценты. Аппетиты растут! Когда они ставку начнут поднимать, их ждет дефолт и череда банкротств, поэтому они не будут ее поднимать аж до того момента, когда дефолт станет лучшей идеей по сравнению с молчаливым печальным наблюдением за крахом бакса. Не допустят... Бла-бла-бла. Развала СССР тоже "не допустят", и что вышло в итоге? Когда падающий не шкаф - небоскреб удержать невозможно, не стоит ждать никакого чуда, а лучше отскакивать и бежать, отскакивать и бежать - может привалить. Так что граждане, держите деньги в золоте и серебре.
zРадио написав:По моему скромному мнению, возможность финансировать долги из собственного печатного станка - намного более выигрышная стратегия.......
Весь этот ваш набор стереотипов - это хорошо, но не сейчас. Когда денежная масса в США растет на десятки процентов за считанные месяцы плюс мелочи - рост гос. долга к ВВП вдвое за последние 12 лет, ужасный дефицит бюджета и торгового баланса, огромный пузырь на фондовом рынке, негритянские беспорядки и отсутствие полиции на них, геополитические поражения от Сирии и Турции до свала с Афгана и апофигея - проглатывания иранских обстрелов американских баз! Лучше бы купили серебро, уже имели бы навар в 1.5 раза за какие-то пару месяцев. И то ли еще будет, полтинник на этот раз точно должны разменять. Сейчас бОльшая проблема, где набираться все больше и больше новых долгов, чем как рефинансировать старые и тем более как выплатить те небольшие проценты. Аппетиты растут! Когда они ставку начнут поднимать, их ждет дефолт и череда банкротств, поэтому они не будут ее поднимать аж до того момента, когда дефолт станет лучшей идеей по сравнению с молчаливым печальным наблюдением за крахом бакса. Не допустят... Бла-бла-бла. Развала СССР тоже "не допустят", и что вышло в итоге? Когда падающий не шкаф - небоскреб удержать невозможно, не стоит ждать никакого чуда, а лучше отскакивать и бежать, отскакивать и бежать - может привалить. Так что граждане, держите деньги в золоте и серебре.
Какие нынче похороны доллара и США по счету? А то я уже давно сбился
zРадио написав:Какие нынче похороны доллара и США по счету? А то я уже давно сбился
Когда еще М1 росла на треть, а М2 на четверть за какие-то месяца 3-4? И доллар - он все время падает. Вот все любят вспоминать, мол, с 98-го года трещат о крахе доллара, а сколько стоило золото в 1998-м, а сколько сейчас?
Долярчик написав:Та я своїм депо "помножу на ноль" ті чеки тим більше, що ті долярчики вже давно пішли в бізнес працювати(оплатив товар - а точніше, борги закрив на гуртівнях) Навіть, половини депо буде достатньо, щоб сума була більша, ніж ті "засвічені" чеки
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 17:40 Re: Валютный рынок в контексте ДС То шо, Долярчик знову попав на курсі? Я так розумію він на депо заробляє, а на спекуляції зароблене продуває. --------------------------------------------------------------------------------- то я був правий
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zРадио Я заметил, как только hxbbgaf начинает петь свои бредни насчет краха доллара, он, доллар, через некоторое время начинает нормально так укрепляться к остальным валютам, это наблюдения нескольких лет
75stasstas75 написав:zРадио Я заметил, как только hxbbgaf начинает петь свои бредни насчет краха доллара, он, доллар, через некоторое время начинает нормально так укрепляться к остальным валютам, это наблюдения нескольких лет