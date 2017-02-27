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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6232623362346235

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 250
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
66
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
123
Ніяких змін не очікую
17%
43
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 23:57

  kmm3 написав:холява
У вас були питання до мене щодо розподілу прибутку протягом "врожайних" років?
Отож

Всім зараз нелегко, державі в тому числі. То чому держава зараз має рятувати тих, хто мав чудові можливості відкласти щось на чорні дні? Ви ж, мабуть, розумієте, що підтримка держави - це допомога від кожної людини через її податки, теперішні або майбутні


Почитайте, как немцы спасают а не добивают свой бизнес https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%B ... a-52916009
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 00:16

  vitaliian написав: Куда ни плюнь наши пэрэсичные работают больше за меньшие деньги. В какой отрасли вы предлагаете повышать производительность?

"Здесь мерилом работьі считают усталость..." (с)

Та її в усіх галузях треба підвищувати.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 00:19

  zРадио написав:По моему скромному мнению, возможность финансировать долги из собственного печатного станка - намного более выигрышная стратегия.......

Весь этот ваш набор стереотипов - это хорошо, но не сейчас. Когда денежная масса в США растет на десятки процентов за считанные месяцы плюс мелочи - рост гос. долга к ВВП вдвое за последние 12 лет, ужасный дефицит бюджета и торгового баланса, огромный пузырь на фондовом рынке, негритянские беспорядки и отсутствие полиции на них, геополитические поражения от Сирии и Турции до свала с Афгана и апофигея - проглатывания иранских обстрелов американских баз! Лучше бы купили серебро, уже имели бы навар в 1.5 раза за какие-то пару месяцев. И то ли еще будет, полтинник на этот раз точно должны разменять.
Сейчас бОльшая проблема, где набираться все больше и больше новых долгов, чем как рефинансировать старые и тем более как выплатить те небольшие проценты. Аппетиты растут!
Когда они ставку начнут поднимать, их ждет дефолт и череда банкротств, поэтому они не будут ее поднимать аж до того момента, когда дефолт станет лучшей идеей по сравнению с молчаливым печальным наблюдением за крахом бакса.
Не допустят... Бла-бла-бла. Развала СССР тоже "не допустят", и что вышло в итоге? Когда падающий не шкаф - небоскреб удержать невозможно, не стоит ждать никакого чуда, а лучше отскакивать и бежать, отскакивать и бежать - может привалить. Так что граждане, держите деньги в золоте и серебре.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 00:32

  hxbbgaf написав:
  zРадио написав:По моему скромному мнению, возможность финансировать долги из собственного печатного станка - намного более выигрышная стратегия.......

Весь этот ваш набор стереотипов - это хорошо, но не сейчас. Когда денежная масса в США растет на десятки процентов за считанные месяцы плюс мелочи - рост гос. долга к ВВП вдвое за последние 12 лет, ужасный дефицит бюджета и торгового баланса, огромный пузырь на фондовом рынке, негритянские беспорядки и отсутствие полиции на них, геополитические поражения от Сирии и Турции до свала с Афгана и апофигея - проглатывания иранских обстрелов американских баз! Лучше бы купили серебро, уже имели бы навар в 1.5 раза за какие-то пару месяцев. И то ли еще будет, полтинник на этот раз точно должны разменять.
Сейчас бОльшая проблема, где набираться все больше и больше новых долгов, чем как рефинансировать старые и тем более как выплатить те небольшие проценты. Аппетиты растут!
Когда они ставку начнут поднимать, их ждет дефолт и череда банкротств, поэтому они не будут ее поднимать аж до того момента, когда дефолт станет лучшей идеей по сравнению с молчаливым печальным наблюдением за крахом бакса.
Не допустят... Бла-бла-бла. Развала СССР тоже "не допустят", и что вышло в итоге? Когда падающий не шкаф - небоскреб удержать невозможно, не стоит ждать никакого чуда, а лучше отскакивать и бежать, отскакивать и бежать - может привалить. Так что граждане, держите деньги в золоте и серебре.


Какие нынче похороны доллара и США по счету? А то я уже давно сбился :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 00:36

  zРадио написав:Какие нынче похороны доллара и США по счету? А то я уже давно сбился :lol:

Когда еще М1 росла на треть, а М2 на четверть за какие-то месяца 3-4? И доллар - он все время падает. Вот все любят вспоминать, мол, с 98-го года трещат о крахе доллара, а сколько стоило золото в 1998-м, а сколько сейчас?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 00:55

  zРадио написав:Какие нынче похороны доллара и США по счету? А то я уже давно сбился :lol:

До тебя еще не дошло, что США уже далеко не те, что были даже 10 лет назад?
Авторитет потерян, экономика в опе, из знаковых последних поражений недавнее в Совбезе по Ирану.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 01:00

  Долярчик написав:Та я своїм депо "помножу на ноль" ті чеки :) тим більше, що ті долярчики вже давно пішли в бізнес працювати(оплатив товар - а точніше, борги закрив на гуртівнях)
Навіть, половини депо буде достатньо, щоб сума була більша, ніж ті "засвічені" чеки ;)

Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 17:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
То шо, Долярчик знову попав на курсі? :D
Я так розумію він на депо заробляє, а на спекуляції зароблене продуває. :D
---------------------------------------------------------------------------------
то я був правий :D
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 01:02

zРадио
Я заметил, как только hxbbgaf начинает петь свои бредни насчет краха доллара, он, доллар, через некоторое время начинает нормально так укрепляться к остальным валютам, это наблюдения нескольких лет
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 01:51

  75stasstas75 написав:zРадио
Я заметил, как только hxbbgaf начинает петь свои бредни насчет краха доллара, он, доллар, через некоторое время начинает нормально так укрепляться к остальным валютам, это наблюдения нескольких лет




:mrgreen: :mrgreen:
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
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