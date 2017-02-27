Додано: Вів 18 сер, 2020 00:19

zРадио написав: По моему скромному мнению, возможность финансировать долги из собственного печатного станка - намного более выигрышная стратегия....... По моему скромному мнению, возможность финансировать долги из собственного печатного станка - намного более выигрышная стратегия.......

Весь этот ваш набор стереотипов - это хорошо, но не сейчас. Когда денежная масса в США растет на десятки процентов за считанные месяцы плюс мелочи - рост гос. долга к ВВП вдвое за последние 12 лет, ужасный дефицит бюджета и торгового баланса, огромный пузырь на фондовом рынке, негритянские беспорядки и отсутствие полиции на них, геополитические поражения от Сирии и Турции до свала с Афгана и апофигея - проглатывания иранских обстрелов американских баз! Лучше бы купили серебро, уже имели бы навар в 1.5 раза за какие-то пару месяцев. И то ли еще будет, полтинник на этот раз точно должны разменять.Сейчас бОльшая проблема, где набираться все больше и больше новых долгов, чем как рефинансировать старые и тем более как выплатить те небольшие проценты. Аппетиты растут!Когда они ставку начнут поднимать, их ждет дефолт и череда банкротств, поэтому они не будут ее поднимать аж до того момента, когда дефолт станет лучшей идеей по сравнению с молчаливым печальным наблюдением за крахом бакса.Не допустят... Бла-бла-бла. Развала СССР тоже "не допустят", и что вышло в итоге? Когда падающий не шкаф - небоскреб удержать невозможно, не стоит ждать никакого чуда, а лучше отскакивать и бежать, отскакивать и бежать - может привалить. Так что граждане, держите деньги в золоте и серебре.