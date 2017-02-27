zРадио написав:По моему скромному мнению, возможность финансировать долги из собственного печатного станка - намного более выигрышная стратегия.......
Весь этот ваш набор стереотипов - это хорошо, но не сейчас. Когда денежная масса в США растет на десятки процентов за считанные месяцы плюс мелочи - рост гос. долга к ВВП вдвое за последние 12 лет, ужасный дефицит бюджета и торгового баланса, огромный пузырь на фондовом рынке, негритянские беспорядки и отсутствие полиции на них, геополитические поражения от Сирии и Турции до свала с Афгана и апофигея - проглатывания иранских обстрелов американских баз! Лучше бы купили серебро, уже имели бы навар в 1.5 раза за какие-то пару месяцев. И то ли еще будет, полтинник на этот раз точно должны разменять. Сейчас бОльшая проблема, где набираться все больше и больше новых долгов, чем как рефинансировать старые и тем более как выплатить те небольшие проценты. Аппетиты растут! Когда они ставку начнут поднимать, их ждет дефолт и череда банкротств, поэтому они не будут ее поднимать аж до того момента, когда дефолт станет лучшей идеей по сравнению с молчаливым печальным наблюдением за крахом бакса. Не допустят... Бла-бла-бла. Развала СССР тоже "не допустят", и что вышло в итоге? Когда падающий не шкаф - небоскреб удержать невозможно, не стоит ждать никакого чуда, а лучше отскакивать и бежать, отскакивать и бежать - может привалить. Так что граждане, держите деньги в золоте и серебре.
Какие нынче похороны доллара и США по счету? А то я уже давно сбился
zРадио написав:Какие нынче похороны доллара и США по счету? А то я уже давно сбился
Когда еще М1 росла на треть, а М2 на четверть за какие-то месяца 3-4? И доллар - он все время падает. Вот все любят вспоминать, мол, с 98-го года трещат о крахе доллара, а сколько стоило золото в 1998-м, а сколько сейчас?
zРадио Я заметил, как только hxbbgaf начинает петь свои бредни насчет краха доллара, он, доллар, через некоторое время начинает нормально так укрепляться к остальным валютам, это наблюдения нескольких лет
75stasstas75 написав:zРадио Я заметил, как только hxbbgaf начинает петь свои бредни насчет краха доллара, он, доллар, через некоторое время начинает нормально так укрепляться к остальным валютам, это наблюдения нескольких лет
Zebra написав:Ви і є маніпулятор. Курс та інші показники рахуються обо дата в дату, або с початку року. А брати з довільнох дати і казати, що девалу немає, це все одно що сцати проти вітру і казати, що теплий дощ іде.
Ось вам ваша маніпуляція "дата в дату".
курс 04.03.2019 26.4811
курс 02.03.2020 24.7413
Немає някої різниці які відрізки брати, якщо ви вибираєте зручні для вас - то це маніпуляція.
Ти кажеш, що девалу немає, то я теж могу казати що девалу немає, і приводити цифри за 2006-2007 рік. Не будь клоуном, відповідай за свої слова. Треба брати сьогоднішню дату - і вимірювати її або з початку року, а бо за річнім вімиром.
Это ты то тут за свои слова отвечаешь ? В начале марта ты обещал всем тут доллар по 30 и по 40 уже весной :
Surfer написав:
Zebra написав:Surfer то что гривна летом может укрепиться и ослу понятно, только сейчас важно понять от какого уровня, 30 грн за доллар или 40.
я запомню этот "твит"
Теперь "девал" решил найти с уровня беспрецендентно укрепившейся гривны летом прошлого года ? Манипуляторы дешевые. Помнится чуть более года тому назад здесь соевые зомби массово обещали доллар по 100 сразу после выборов. Попрятались ? Теперь "девал" в несколько гривен пытаетесь найти, это после короно карантина с сопутствующей ему паникой, падением экономики - которая во всем мире бьет 50 летние рекорды. И что, гривна, после панических пиков вновь продолжает укрепляться, а ведь при пете такого не было , многократный девал в первый же год, с продолжающимся последующим поступательным падением кажлый год ?! Да и большой привет "мощным" уровням сопротивления на 27,60 от которого ракета на этот раз таки верняком на туземун.
Сьогодні в чарівному місті Лева, курс доляра відчуваючи, що в Долярчика скоро добігає кінця гривнедепо і потрібно знижуватись якомога нижче, малює на табло 20(22)/30(32) Гарного дня! ДумайТЕ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
zРадио написав:Какие нынче похороны доллара и США по счету? А то я уже давно сбился
Когда еще М1 росла на треть, а М2 на четверть за какие-то месяца 3-4? И доллар - он все время падает. Вот все любят вспоминать, мол, с 98-го года трещат о крахе доллара, а сколько стоило золото в 1998-м, а сколько сейчас?
можно ещё цену киевских квартир вспомнить, почему только золото... У вас нет мысли что цена золота это пузырь который может сдуться как нефть...?
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Не встигло сонце добре зійти як вже на одній чарівній обмінці світить таке:
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!