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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6233623462356236>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 250
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
66
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
123
Ніяких змін не очікую
17%
43
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 00:32

  hxbbgaf написав:
  zРадио написав:По моему скромному мнению, возможность финансировать долги из собственного печатного станка - намного более выигрышная стратегия.......

Весь этот ваш набор стереотипов - это хорошо, но не сейчас. Когда денежная масса в США растет на десятки процентов за считанные месяцы плюс мелочи - рост гос. долга к ВВП вдвое за последние 12 лет, ужасный дефицит бюджета и торгового баланса, огромный пузырь на фондовом рынке, негритянские беспорядки и отсутствие полиции на них, геополитические поражения от Сирии и Турции до свала с Афгана и апофигея - проглатывания иранских обстрелов американских баз! Лучше бы купили серебро, уже имели бы навар в 1.5 раза за какие-то пару месяцев. И то ли еще будет, полтинник на этот раз точно должны разменять.
Сейчас бОльшая проблема, где набираться все больше и больше новых долгов, чем как рефинансировать старые и тем более как выплатить те небольшие проценты. Аппетиты растут!
Когда они ставку начнут поднимать, их ждет дефолт и череда банкротств, поэтому они не будут ее поднимать аж до того момента, когда дефолт станет лучшей идеей по сравнению с молчаливым печальным наблюдением за крахом бакса.
Не допустят... Бла-бла-бла. Развала СССР тоже "не допустят", и что вышло в итоге? Когда падающий не шкаф - небоскреб удержать невозможно, не стоит ждать никакого чуда, а лучше отскакивать и бежать, отскакивать и бежать - может привалить. Так что граждане, держите деньги в золоте и серебре.


Какие нынче похороны доллара и США по счету? А то я уже давно сбился :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 00:36

  zРадио написав:Какие нынче похороны доллара и США по счету? А то я уже давно сбился :lol:

Когда еще М1 росла на треть, а М2 на четверть за какие-то месяца 3-4? И доллар - он все время падает. Вот все любят вспоминать, мол, с 98-го года трещат о крахе доллара, а сколько стоило золото в 1998-м, а сколько сейчас?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 01:02

zРадио
Я заметил, как только hxbbgaf начинает петь свои бредни насчет краха доллара, он, доллар, через некоторое время начинает нормально так укрепляться к остальным валютам, это наблюдения нескольких лет
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 01:51

  75stasstas75 написав:zРадио
Я заметил, как только hxbbgaf начинает петь свои бредни насчет краха доллара, он, доллар, через некоторое время начинает нормально так укрепляться к остальным валютам, это наблюдения нескольких лет




:mrgreen: :mrgreen:
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 04:16

  Zebra написав:
  bolex написав:
  Zebra написав:Ви і є маніпулятор. Курс та інші показники рахуються обо дата в дату, або с початку року. А брати з довільнох дати і казати, що девалу немає, це все одно що сцати проти вітру і казати, що теплий дощ іде.


Ось вам ваша маніпуляція "дата в дату".

курс 04.03.2019
26.4811

курс 02.03.2020
24.7413

Немає някої різниці які відрізки брати, якщо ви вибираєте зручні для вас - то це маніпуляція.

Ти кажеш, що девалу немає, то я теж могу казати що девалу немає, і приводити цифри за 2006-2007 рік. Не будь клоуном, відповідай за свої слова. Треба брати сьогоднішню дату - і вимірювати її або з початку року, а бо за річнім вімиром.


Это ты то тут за свои слова отвечаешь ? В начале марта ты обещал всем тут доллар по 30 и по 40 уже весной :

  Surfer написав:
  Zebra написав:Surfer то что гривна летом может укрепиться и ослу понятно, только сейчас важно понять от какого уровня, 30 грн за доллар или 40.


я запомню этот "твит"


Теперь "девал" решил найти с уровня беспрецендентно укрепившейся гривны летом прошлого года ? Манипуляторы дешевые. Помнится чуть более года тому назад здесь соевые зомби массово обещали доллар по 100 сразу после выборов. Попрятались ? Теперь "девал" в несколько гривен пытаетесь найти, это после короно карантина с сопутствующей ему паникой, падением экономики - которая во всем мире бьет 50 летние рекорды. И что, гривна, после панических пиков вновь продолжает укрепляться, а ведь при пете такого не было , многократный девал в первый же год, с продолжающимся последующим поступательным падением кажлый год ?!
Да и большой привет "мощным" уровням сопротивления на 27,60 от которого ракета на этот раз таки верняком на туземун.

Киев 27,32
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 08:30

  vitaliian написав:
  Faceless написав:
sequence написав: вариант тупо уволить и просто платить конверт уже не годится? ;)
А штрафы уже убрали?
коррупция уменьшает любой штраф до смехотворных значений.

с каких делов? Вместе с официальным штрафом растёт и неофициальный. А поскольку официальный нынче ну очень весомый, то.....
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:12

27,10 - не за горами!)))

Сьогодні в чарівному місті Лева, курс доляра відчуваючи, що в Долярчика скоро добігає кінця гривнедепо і потрібно знижуватись якомога нижче, малює на табло 20(22)/30(32)
Гарного дня! :D
ДумайТЕ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:41

Утренние курсы, 9-32:

Харьков 27.32 - 27.38,
диапазон котировок наличного доллара: 27.30..27.32 - 27.38..27.40 (ПОВ, опт).
В большинстве предложений спред 10 копеек.

Сумы 27.25 - 27.40
Полтава 27.25 - 27.38

Вчера утром: Харьков 27.42 - 27.48, Сумы 27.40 - 27.50, Полтава 27.38 - 27.48
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:48

  hxbbgaf написав:
  zРадио написав:Какие нынче похороны доллара и США по счету? А то я уже давно сбился :lol:

Когда еще М1 росла на треть, а М2 на четверть за какие-то месяца 3-4? И доллар - он все время падает. Вот все любят вспоминать, мол, с 98-го года трещат о крахе доллара, а сколько стоило золото в 1998-м, а сколько сейчас?

можно ещё цену киевских квартир вспомнить, почему только золото... У вас нет мысли что цена золота это пузырь который может сдуться как нефть...?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не встигло сонце добре зійти :) як вже на одній чарівній обмінці світить таке:
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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