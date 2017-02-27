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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6233623462356236

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 250
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
66
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
123
Ніяких змін не очікую
17%
43
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:12

О медианных и средних зарплатах

Для информации и будущих дискуссий даю разбивку зарплат по диапазонам, которые, наконец, Госстат перестал прятать и опубликовал. Это позволяет видеть не только "среднюю температуру по больнице", но и медиану, нижний-верхний квантили, а также диапазоны в разрезе секторов экономики.

Итак:
- на минимальной зарплате 4723 грн сидит 8,3% всех официальных трудоустроенных;
- далее следует самый распространенный диапазон - выше минимальной зарплаты, но ниже-равно 6000 грн, на котором сидит более 20% всех работников;
- 1/3 всех работников (34,1%) в стране получает меньше 7 тыс грн;
- практически половина (46,8%) - получает менее 8 тыс грн;
- медиана рынка - на уровне 8600 грн;
- 2/3 всех работников (67,4%) получают менее 12 тыс грн;
- только 11,9% трудоустроенных зарабатывают больше 20000 грн.

Зображення

Напомню, что средняя зарплата по этой же выборке (июнь 2020) составляет 11579 грн. Т.е. медиана на целых 26% ниже средней зарплаты! Это много и говорит о высокой неравномерности доходов населения.

Если кто забыл (а я хочу верить, что читатели финансового форума когда-то знали все :D ), что такое медиана - это середина выборки. То есть 50% работников получают меньше 8600 грн, 50% - больше 8600 грн.

Далее, медианы по ключевым секторам:
- в здравоохранении - на уровне 6800;
- в сельском хозяйстве - на уровне 6900 грн;
- в торговле - на уровне 6900 грн;
- в строительстве - на уроне 7100 грн;
- в образовании - на уровне 8300 грн;
- в транспорте - на уровне 8800 грн;
- в промышленности - на уровне 10400 грн;
- в ИТ и телекоме - на уровне 11000 грн;
- на госслужбе - на уровне 12200 грн;
- в финансовом секторе - на уровне 13000 грн.

Безумно больно за здравоохранение - всегда помните, что половина тех, кто вас лечит, зарабатывает официально меньше 6800 грн, когда возмущаетесь намекам на благодарность в конверте - им просто не доплатили из государственной казны!

А также больно за промышленность - на сегодня это крупнейшая (все еще) отрасль-работодатель, которая по нашим меркам платит на самые маленькие деньги, но которая медленно и уверенно умирает, замещаясь низкооплачиваемым сельским хозяйством.

PS: предвосхищая критику в связи с неучетом зарплат в конвертах - да, это фактор, который занижает госстатовскую статистику. При этом есть как минимум 2 фактора, которые ее завышают. Во-первых, все указанные зарплаты - "грязные" (из них еще нужно убрать 18% НДФЛ и 1,5% военный сбор), а во-вторых, методика Госстата позволяет учитывать зарплаты малых предприятий только очень выборочно, поскольку большинство из них не предоставляет в службу необходимых отчетов (ну и самой службе это может быть выгодно, когда необходимо натянуть сову на глобус по указанию сверху :mrgreen: )

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 620_u.xlsx
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:14

И на межбанке и на наличке 27,30 прошли довольно быстро...
Следующая остановка 26,95?

Киев
Доллар 27,23/27,28
Евро 32,07/32,15
Electron
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

1.19 пробито
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:28

  Electron написав:И на межбанке и на наличке 27,30 прошли довольно быстро...
Следующая остановка 26,95?

Киев
Доллар 27,23/27,28
Евро 32,07/32,15

Прогнозировать трудно. Боковик пару дней ))
Харьков 27.28(30) - 27.37
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хотел спросить, скоро там 30 за доллар?)))))))))))
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:56

  Andrew_ написав:Хотел спросить, скоро там 30 за доллар?)))))))))))


Это вопрос к тем официальным лицам, которые озвучивали такие цифры)

Кстати, учитывая неопределенность по главе нбу и заявления от всех и вся про доллар па30, в этот раз дошли только до 28...не без помощи нбу, конечно, но тем не менее.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:57

  Andrew_ написав:Хотел спросить, скоро там 30 за доллар?)))))))))))

будет и 30 только сначала 25 )

27.20-27.27/27.33-27.35
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:01

  sergey_sryvkin написав:
  vitaliian написав: Куда ни плюнь наши пэрэсичные работают больше за меньшие деньги. В какой отрасли вы предлагаете повышать производительность?

"Здесь мерилом работьі считают усталость..." (с)

Та її в усіх галузях треба підвищувати.

Пропонуєте водію швидше крутити кермо чи двірнику швидже віником махати ? Чи все ж таки Ваші претензії до власників капіталів, які купляють палаци-яхти-літаки замість інвестувати в розвиток технологій ?
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:03

Де ті хАчуни пА 30??? :)

#летимовнуль! :)
Вже, майже, кожна обмінка у місті Лева хоче віддати свої долярчики пА /28

То що там рОкетчики? :)
Палили фітільок, палили і..... лише його обсмалили! :) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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