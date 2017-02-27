Додано: Вів 18 сер, 2020 10:12

медиана на целых 26% ниже средней зарплаты

Для информации и будущих дискуссий даю разбивку зарплат по диапазонам, которые, наконец, Госстат перестал прятать и опубликовал. Это позволяет видеть не только "среднюю температуру по больнице", но и медиану, нижний-верхний квантили, а также диапазоны в разрезе секторов экономики.Итак:- на минимальной зарплате 4723 грн сидит 8,3% всех официальных трудоустроенных;- далее следует самый распространенный диапазон - выше минимальной зарплаты, но ниже-равно 6000 грн, на котором сидит более 20% всех работников;- практически половина (46,8%) - получает менее 8 тыс грн;- только 11,9% трудоустроенных зарабатывают больше 20000 грн.Напомню, что средняя зарплата по этой же выборке (июнь 2020) составляет 11579 грн. Т.е.! Это много и говорит о высокой неравномерности доходов населения.Если кто забыл (а я хочу верить, что читатели финансового форума когда-то знали все), что такое медиана - это середина выборки. То есть 50% работников получают меньше 8600 грн, 50% - больше 8600 грн.Далее, медианы по ключевым секторам:- в здравоохранении - на уровне 6800;- в сельском хозяйстве - на уровне 6900 грн;- в торговле - на уровне 6900 грн;- в строительстве - на уроне 7100 грн;- в образовании - на уровне 8300 грн;- в транспорте - на уровне 8800 грн;- в промышленности - на уровне 10400 грн;- в ИТ и телекоме - на уровне 11000 грн;- на госслужбе - на уровне 12200 грн;- в финансовом секторе - на уровне 13000 грн.Безумно больно за здравоохранение - всегда помните, что половина тех, кто вас лечит, зарабатывает официально меньше 6800 грн, когда возмущаетесь намекам на благодарность в конверте - им просто не доплатили из государственной казны!А также больно за промышленность - на сегодня это крупнейшая (все еще) отрасль-работодатель, которая по нашим меркам платит на самые маленькие деньги, но которая медленно и уверенно умирает, замещаясь низкооплачиваемым сельским хозяйством.PS: предвосхищая критику в связи с неучетом зарплат в конвертах - да, это фактор, который занижает госстатовскую статистику. При этом есть как минимум 2 фактора, которые ее завышают. Во-первых, все указанные зарплаты - "грязные" (из них еще нужно убрать 18% НДФЛ и 1,5% военный сбор), а во-вторых, методика Госстата позволяет учитывать зарплаты малых предприятий только очень выборочно, поскольку большинство из них не предоставляет в службу необходимых отчетов (ну и самой службе это может быть выгодно, когда необходимо натянуть сову на глобус по указанию сверху