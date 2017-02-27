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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6236623762386239>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 250
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
66
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
123
Ніяких змін не очікую
17%
43
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Далее, медианы по ключевым секторам:
- в здравоохранении - на уровне 6800;
- в сельском хозяйстве - на уровне 6900 грн;
- в торговле - на уровне 6900 грн;
- в строительстве - на уроне 7100 грн;
- в образовании - на уровне 8300 грн;
- в транспорте - на уровне 8800 грн;
- в промышленности - на уровне 10400 грн;
- в ИТ и телекоме - на уровне 11000 грн;
- на госслужбе - на уровне 12200 грн;
- в финансовом секторе - на уровне 13000 грн.
ну мы же понимаем что во многих секторах
а) еще доплачивают в конвертах столько же если не больше( торговля в областных центрах, строительство, производство )
---------------------------------
второстепенное не относящееся напрямую к статистике зарплат, но просто предостережение от суждения об уровне жизни по размеру зарплат б) не зарплатой единой живет медперсонал ( практикующий хирург в государственной больнице на государственной зарплате может иметь до $2000 в день сверху, анестезиолог до $600 в день , медсестра с селе может иметь от 100 грн в день по домах на уколах легко ) , учителя на репетиторстве ( до 270 грн\ час английский для сотрудников ИТ компаний)

P.S. справедливости ради стоит отметить в г.Червоноград ( Львовская обл.) продавец в продуктовом магазине имеет таки 7000 грн зарплаты на руки от работодателя ( но думаю большую часть в конверте)
Востаннє редагувалось yama в Вів 18 сер, 2020 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:28

  yama написав:.. не зарплатой единой ..

данные ГКС актуальны для бюджетного сектора, с вышеупомянутыми оговорками. У частников по разному - крупные, например, Эпик сравнительно недавно зарплаты "отбелили", что сразу сказалось на наценках в маркетах; мелкие - скорее "уволят" персонал, чем будут платить все что полагается. Основная проблема видится зимой, перед повальным введением касс - боюсь, может и до бунтов дойти.
ну и да - опыт Беларуси показывает, что там где все "в белую", почему-то все дороже
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вже #нікомунепотрібного віддають пА
/27
А дехто вже і пА
/25
ДумайТЕ! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ знов грає проти гривні
slonic32
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:38

Не зовсім розумію, чому саме радіють деякі математики.
З грудня валюта України програла долару 4 гривні.
І це при тому, що індекс долара вже 92,5.
0,7 грн/долл відкат, а вони радіють віртуальним прибуткам від депо.
От коли повернеться гривня з нерозривних, от тоді і порахуєте свої «прибутки» порівняно з валютним депо за той же час.
Якась секта...
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:40

  sequence написав:
  yama написав:.. не зарплатой единой ..

данные ГКС актуальны для бюджетного сектора, с вышеупомянутыми оговорками. У частников по разному - крупные, например, Эпик сравнительно недавно зарплаты "отбелили", что сразу сказалось на наценках в маркетах; мелкие - скорее "уволят" персонал, чем будут платить все что полагается. Основная проблема видится зимой, перед повальным введением касс - боюсь, может и до бунтов дойти.

Тут великий реформатор Михо должен сказать веское слово - это была одна из первых реформ в Грузии, там тоже бунтовали :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:44

  ib_investor написав:Не зовсім розумію, чому саме радіють деякі математики.
З грудня валюта України програла долару 4 гривні.
І це при тому, що індекс долара вже 92,5.
0,7 грн/долл відкат, а вони радіють віртуальним прибуткам від депо.
От коли повернеться гривня з нерозривних, от тоді і порахуєте свої «прибутки» порівняно з валютним депо за той же час.
Якась секта...

Угу, и вы, конечно, ваши валютные депо сформировали именно в декабре, а не по 28 :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:45

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,0602(-0,0061). ВПАЛИ другий тиждень поспіль. Йшло додолу по 6,02 копійки за добу. Це майже на порядок скоріше ніж падало тижнем раніше. Падали кожну добу на тижні!

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: +0,0075(+0,0088). СерРічна продовжувала рости на тижні в середньому по +0,75 копійки за добу. Це трошки повільніше. Та потяг собі йде і йде на Богодухів...

Повні оберти МБ за тиждень 1672,8391(1546,3032) млн. долярів. Знову трошки підросли. Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень виросли і склали 334,57(309,26) млн.дол., та вони лишилися меньшими за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 358,44(359,25) млн. грн., які навпаки припали. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,2275(27,6052) грн./доляр. Впали! А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,2786(26,2409) грн./дол. І це на 0,95(1,36) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 3,61(5,01) відсотка. Впали.

Та доляр по року перекуплено ще на 0,95 гривні!

СередньоТижневе зважене значення курсу доляра на тому тижні дорівнювало 27,4848(27,7153) грн./$. ВПАЛИ. Тиждень вгору, тиждень додолу... Видохнули!

І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 27,4848 грн./дол.

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:46

  ib_investor написав:Не зовсім розумію, чому саме радіють деякі математики.
З грудня

Іще один рахувальник із зручними датами. Чому з грудня ? Тут інший балабол вимагає тільки з початку року чи дату-в-дату, інакше вважає порівняння некошерним

  ib_investor написав:Не зовсім розумію, чому саме радіють деякі валюта України програла долару 4 гривні.


Ну те що мінфін усю другу половину 2019 роздував бульбашку гривневих ОВГЗ під 10%+, то ж нічого не значить, правда ?

  ib_investor написав:Якась секта...


Саме так.
bolex
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:48

  vitaliian написав:
  sergey_sryvkin написав:
  vitaliian написав: Куда ни плюнь наши пэрэсичные работают больше за меньшие деньги.

"Здесь мерилом работьі считают усталость..." (с)
Та її в усіх галузях треба підвищувати.

До сих пор мне не привели ни одного примера низкой производительности не связанной с казнокрадством, коррупцией или жлобством собственника бизнеса.
Любой адекватный работник будет счастлив поднять производительность с синхронным увеличением зарплаты.


В наших реаліях просто побачити працівника, що має НОРМАЛЬНУ продуктивність, це вже приємно. Не кажучи про високу.
sergey_sryvkin
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