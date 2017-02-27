zРадио написав:Далее, медианы по ключевым секторам: - в здравоохранении - на уровне 6800; - в сельском хозяйстве - на уровне 6900 грн; - в торговле - на уровне 6900 грн; - в строительстве - на уроне 7100 грн; - в образовании - на уровне 8300 грн; - в транспорте - на уровне 8800 грн; - в промышленности - на уровне 10400 грн; - в ИТ и телекоме - на уровне 11000 грн; - на госслужбе - на уровне 12200 грн; - в финансовом секторе - на уровне 13000 грн.
ну мы же понимаем что во многих секторах а) еще доплачивают в конвертах столько же если не больше( торговля в областных центрах, строительство, производство ) --------------------------------- второстепенное не относящееся напрямую к статистике зарплат, но просто предостережение от суждения об уровне жизни по размеру зарплат б) не зарплатой единой живет медперсонал ( практикующий хирург в государственной больнице на государственной зарплате может иметь до $2000 в день сверху, анестезиолог до $600 в день , медсестра с селе может иметь от 100 грн в день по домах на уколах легко ) , учителя на репетиторстве ( до 270 грн\ час английский для сотрудников ИТ компаний)
P.S. справедливости ради стоит отметить в г.Червоноград ( Львовская обл.) продавец в продуктовом магазине имеет таки 7000 грн зарплаты на руки от работодателя ( но думаю большую часть в конверте)
Востаннє редагувалось yama в Вів 18 сер, 2020 12:28, всього редагувалось 1 раз.
данные ГКС актуальны для бюджетного сектора, с вышеупомянутыми оговорками. У частников по разному - крупные, например, Эпик сравнительно недавно зарплаты "отбелили", что сразу сказалось на наценках в маркетах; мелкие - скорее "уволят" персонал, чем будут платить все что полагается. Основная проблема видится зимой, перед повальным введением касс - боюсь, может и до бунтов дойти. ну и да - опыт Беларуси показывает, что там где все "в белую", почему-то все дороже
Вже #нікомунепотрібного віддають пА /27 А дехто вже і пА /25 ДумайТЕ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Не зовсім розумію, чому саме радіють деякі математики. З грудня валюта України програла долару 4 гривні. І це при тому, що індекс долара вже 92,5. 0,7 грн/долл відкат, а вони радіють віртуальним прибуткам від депо. От коли повернеться гривня з нерозривних, от тоді і порахуєте свої «прибутки» порівняно з валютним депо за той же час. Якась секта...
данные ГКС актуальны для бюджетного сектора, с вышеупомянутыми оговорками. У частников по разному - крупные, например, Эпик сравнительно недавно зарплаты "отбелили", что сразу сказалось на наценках в маркетах; мелкие - скорее "уволят" персонал, чем будут платить все что полагается. Основная проблема видится зимой, перед повальным введением касс - боюсь, может и до бунтов дойти.
Тут великий реформатор Михо должен сказать веское слово - это была одна из первых реформ в Грузии, там тоже бунтовали
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
ib_investor написав:Не зовсім розумію, чому саме радіють деякі математики. З грудня валюта України програла долару 4 гривні. І це при тому, що індекс долара вже 92,5. 0,7 грн/долл відкат, а вони радіють віртуальним прибуткам від депо. От коли повернеться гривня з нерозривних, от тоді і порахуєте свої «прибутки» порівняно з валютним депо за той же час. Якась секта...
Угу, и вы, конечно, ваши валютные депо сформировали именно в декабре, а не по 28
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
дядя Caша написав: in memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,0602(-0,0061). ВПАЛИ другий тиждень поспіль. Йшло додолу по 6,02 копійки за добу. Це майже на порядок скоріше ніж падало тижнем раніше. Падали кожну добу на тижні!
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: +0,0075(+0,0088). СерРічна продовжувала рости на тижні в середньому по +0,75 копійки за добу. Це трошки повільніше. Та потяг собі йде і йде на Богодухів...
Повні оберти МБ за тиждень 1672,8391(1546,3032) млн. долярів. Знову трошки підросли. Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень виросли і склали 334,57(309,26) млн.дол., та вони лишилися меньшими за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 358,44(359,25) млн. грн., які навпаки припали. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,2275(27,6052) грн./доляр. Впали! А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,2786(26,2409) грн./дол. І це на 0,95(1,36) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 3,61(5,01) відсотка. Впали.
Та доляр по року перекуплено ще на 0,95 гривні!
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра на тому тижні дорівнювало 27,4848(27,7153) грн./$. ВПАЛИ. Тиждень вгору, тиждень додолу... Видохнули!
І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 27,4848 грн./дол.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
vitaliian написав: Куда ни плюнь наши пэрэсичные работают больше за меньшие деньги.
"Здесь мерилом работьі считают усталость..." (с) Та її в усіх галузях треба підвищувати.
До сих пор мне не привели ни одного примера низкой производительности не связанной с казнокрадством, коррупцией или жлобством собственника бизнеса. Любой адекватный работник будет счастлив поднять производительность с синхронным увеличением зарплаты.
В наших реаліях просто побачити працівника, що має НОРМАЛЬНУ продуктивність, це вже приємно. Не кажучи про високу.