а 31 листопада?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 сер, 2020 12:55
а 31 листопада?
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Додано: Вів 18 сер, 2020 13:13
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.08.2020..................27,2275
Гривна укрепилась на 8 копеек.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Без раскачки сразу же стали снижаться. К 11 опустились на 2 копейки и сразу же на полкопейки отскочили. После непродолжительного периода стабильности, обеспеченной присутствием регулятора, к 12 приподнялись на полкопейки. Участники рынка сообщают, что регулятор, прилично закупившись, продолжает стоять чуть ниже текущих котировок, обозначая нежелательность дальнейшего движения вниз.
НБУ вчера выкупил около 20.5 млн. Второй раз, похоже, действительно выходил, но только для морального давления.
Остатки на коррсчетах сократились за счет роста объема суточных сертификатов и операций казначейства. Против сокращения играли только интервенция НБУ и небольшого объема инкассация.
В пятницу объем валютного рынка уменьшился с 565.6 до 341.4 млн. Чистый спрос составил 321.4 млн. После всплеска в четверг обороты упали чуть ниже среды. Впрочем, для пятницы это нормально. Объемы клиентский операций также сократились, предложение по-прежнему превышало спрос.
Додано: Вів 18 сер, 2020 13:15
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27.26
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Додано: Вів 18 сер, 2020 13:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Походу, кроме украинских ОВДП нерезидентам некуда податься, чтоб сохранить свои доляры от инфляции. Вангую курс ниже 27 скоро
что гривна, что доляры с еврами всё стрёмно через инфляцию
в золото поздно влазить
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 18 сер, 2020 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 сер, 2020 14:03
Еще один "мыслитель ".
Напишите что то о себе ?
Ну там МГУ (Мелитопольское Гончарное Училище ).
ХМУ (Херсонское мореходное училище ) (Х...Й море увидишь )
Ну хоть что то чем вы гордитесь .....
Додано: Вів 18 сер, 2020 14:16
Приват тупо держит .47 еще с выходных
С тоской вспоминается приватный Приват.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
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