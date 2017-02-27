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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6236623762386239

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 250
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
66
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
123
Ніяких змін не очікую
17%
43
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:55

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  Andrew_ написав:Хотел спросить, скоро там 30 за доллар?)))))))))))

курчат по осені рахують.

сентябрь встретим па 26,50

а 31 листопада?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 13:13

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.08.2020..................27,2275
Гривна укрепилась на 8 копеек.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Без раскачки сразу же стали снижаться. К 11 опустились на 2 копейки и сразу же на полкопейки отскочили. После непродолжительного периода стабильности, обеспеченной присутствием регулятора, к 12 приподнялись на полкопейки. Участники рынка сообщают, что регулятор, прилично закупившись, продолжает стоять чуть ниже текущих котировок, обозначая нежелательность дальнейшего движения вниз.

НБУ вчера выкупил около 20.5 млн. Второй раз, похоже, действительно выходил, но только для морального давления.
Остатки на коррсчетах сократились за счет роста объема суточных сертификатов и операций казначейства. Против сокращения играли только интервенция НБУ и небольшого объема инкассация.

В пятницу объем валютного рынка уменьшился с 565.6 до 341.4 млн. Чистый спрос составил 321.4 млн. После всплеска в четверг обороты упали чуть ниже среды. Впрочем, для пятницы это нормально. Объемы клиентский операций также сократились, предложение по-прежнему превышало спрос.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 13:15

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 13:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Походу, кроме украинских ОВДП нерезидентам некуда податься, чтоб сохранить свои доляры от инфляции. Вангую курс ниже 27 скоро

что гривна, что доляры с еврами всё стрёмно через инфляцию
в золото поздно влазить
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 18 сер, 2020 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 14:03

  Yuri_61 написав:Походу, кроме украинских ОВДП нерезидентам некуда податься, чтоб сохранить свои доляры от инфляции. Вангую курс ниже 27 скоро

что гривна, что доляры с еврами всё стрёмно через инфляцию
в золото поздно влазить



Еще один "мыслитель ".

Напишите что то о себе ?
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 14:16

  greenozon написав:Найдешевше онлайн на моменті міняє банк ОТП
27.26

Приват тупо держит .47 еще с выходных :evil:
С тоской вспоминается приватный Приват.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
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