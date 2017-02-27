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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 сер, 2020 15:39
flyman написав:
а 31 листопада?
примерно 25,50-28,50 где то в этом диапазоне)
на краткосрок (15.09) вангую 27-26,50
по евро к осени возьмём 1,2
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 18 сер, 2020 15:44, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Додано: Вів 18 сер, 2020 15:42
vitaliian написав: flyman написав:
а 31 листопада?
примерно 25,50-28,50 где то в этом диапазоне)
на краткосрок вангую 27-26,50
по евро к осени возьмём 1,2
евро уже 1.1937, зачем ждать осени, если могут и сегодня-завтра
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Додано: Вів 18 сер, 2020 15:44
Zebra написав: vitaliian написав: flyman написав:
а 31 листопада?
примерно 25,50-28,50 где то в этом диапазоне)
на краткосрок вангую 27-26,50
по евро к осени возьмём 1,2
евро уже 1.1937, зачем ждать осени, если могут и сегодня-завтра
оно откатывается иногда, через 3 дня может быть 1,175
верю в евро... по 1,4
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Додано: Вів 18 сер, 2020 15:53
sergey_sryvkin написав:
В наших реаліях просто побачити працівника, що має НОРМАЛЬНУ продуктивність, це вже приємно. Не кажучи про високу.
угу приходите на работу со своим высокотехнологическим оборудованием, подготовленным и обученным коллективом и рынком сбыта, работодатель любезно предоставит вам помещение и будет платить зарплату 20% от чистой прибыли. Вот это производительность!
верю в евро... по 1,4
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Додано: Вів 18 сер, 2020 16:00
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............18.08.2020.............19.08.2020
дата розрахунку..............17.08.2020..............18.08.2020
Євро.................................32,3741...................32,4973
Долар США......................27,3061...................27,2297
После полудня курс практически не изменился, доллар отыграл менее четверти копейки.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Без раскачки сразу же стали снижаться. К 11 опустились на 2 копейки и сразу же на полкопейки отскочили. После непродолжительного периода стабильности, обеспеченной присутствием регулятора, к 12 приподнялись на полкопейки. Участники рынка сообщают, что регулятор, прилично закупившись, продолжает стоять чуть ниже текущих котировок, обозначая нежелательность дальнейшего движения вниз.
После обеда подросли сначала на полкопейки, а после небольшой паузы еще на 1.5 копейки.
Официальный курс встретили котировками 27.2500 - 27.2700. За день выросли на копейку относительно открытия и на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Учитывая, что с утра НБУ долго покупал, послеобеденный рост не выглядит фундаментально. Регулятор своей активностью после длительного периода снижения курса дал понять, что не стоит ждать продолжения банкета, чем спровоцировал покупки. Самые стойкие и хитрые купили дороже.
Этот день в истории:
2019 - 25.1428 (-18) +208
2018 - 27.8986 (+22) -67
2017 - 25.4904 (-1)
2016 - 25.1709 (+9)
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Додано: Вів 18 сер, 2020 16:09
vitaliian написав: sergey_sryvkin написав:
В наших реаліях просто побачити працівника, що має НОРМАЛЬНУ продуктивність, це вже приємно. Не кажучи про високу.
угу приходите на работу со своим высокотехнологическим оборудованием, подготовленным и обученным коллективом и рынком сбыта, работодатель любезно предоставит вам помещение и будет платить зарплату 20% от чистой прибыли. Вот это производительность!
Якщо ви такий розумний, що маєте обладнання, людей, та клієнтів, невже приміщення собі не знайдете? Навіщо вам роботодавець?..
Більш життєва ситуація, коли за наявності приміщення, обладнання та клієнтів, нема кому працювати, а більшість нічого не вміє, нічого не хоче робити, нічому не хоче навчатись, бо це ВАЖКО, а тільки зарплатню отримувати.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 16:16
Zebra написав: Anadonta написав: kianushkolosov написав:
Вот как не поддаться панике в такие сложные моменты? Внутренний олень стучит уже всеми копытами: Прыгай в последний вагон по 28!
Мой олень, уговаривавший меня купить доллар на всю свободную гривну уже вторую неделю, сегодня наконец-то победил. С утра перевел гривну со всех текущих на счёт в Прокредите и купил на межбанке по 27.84 с учётом комиссии. Надеюсь, не прогадал, т. к. ожидания не самые радужные. А в долларе оно как-то намного поспокойнее...
Вы много не потеряли. В следующем году среднегодовой будет 36-37.
Но уже потеряли. С какого перепугу 36-37?
Zebra написав: Proofy написав:
что делать с остатками бумаги? может в бетон залить?
Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+
Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+
Итого, кто тогда вместо покупки бакса по 26.50 ушел на депо, сейчас имеет эквивалент курса 26.50*1.05 = 27.83.
proftpd66 написав:
Mozart написав:Какая прелесть... Мне показалось, или Вы решили перепеть одну известную, хоть и очень старую, песню?
Насчет коммента. Как раз собирался отписаться.
По текущей ситуации. Я уже комментировал, не помню только, здесь или в закрытой части форума. На данный момент мы имеем РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ СПРОСА на валюту. По причине отсутствия денег у населения (на наличку) и бизнеса (на безнал).
А предложение, хоть и снизилось, но все же имеется. Потому что экспортеры экспортируют, а сейчас как раз страда пошла, агрохолдинги, агротрейдеры и прочие агро- закупают продукцию "из-под комбайна" (это вообще к господину Тартаковскому, его тема), на все это нужна гривна, на расходы всем нужна гривна, в общем... предложение есть.
При этом с одной стороны денежная масса чуть подросла (я про М0), с другой стороны - Нацбанк очень аккуратно все делает, чтобы лишняя гривна не гуляла по стране.
Что имеем в итоге? Имеем оседание валюты в ЗВР НБУ. Вот, например, сегодня купили 40-50 млн. в два приема. На прошлой неделе 223 млн. долларов. В общем, ставит на место то, что в июле распродавал.
Исходя из сказанного, чего ждать на завтра? Все того же: продавливания на МБ вниз... и плавного снижения на нале вслед за ним.
ПОКА "играем вниз". А Нацбанк следит за тем, чтобы не было СИЛЬНО вниз... Чтобы не напугать никого... Лягушку варят на медленном огне...
Когда был бесплатный доступ, я читал там. Там нету конкретных советов, когда именно менять. А там написано в общем виде и еще одновременно в двух-смысловый текст. Кто-то понять по своему, кто-то может понять по другому
Инвестор никогда НЕ будет читать заумный текст, ему надо конкретные действия. Если убыток, то еще спекулировать. Выходить в убыток и спекулировать дальше.
Я могу посоветовать конкретно советовать, а не заумные двух-смысловый текст. (с учеток актива овернкйт 7%-9.6%-12%)
Это загонялам мало загон-портала и они пришли и сюда за свежей олениной? Или вы просто скопировали текст с загон-портала?
А вообще, поздравляю загонял с очередной успешной стрижкой оленей и заработком себе на Мальдивы за их счет.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 16:33
16-15:
Харьков 27.35 - 27.42 (утром 27.32 - 27.38
),
диапазон котировок наличного доллара: 27.33..27.35 - 27.42..27.45 (ПОВ, опт), широкий спред 9-10 копеек.
В течение дня курс покупки опускался до 27.27 гривен за доллар, а курс продажи соответственно - до 27.37. Возможно был и ниже, дневной флет на межбанке убаюкал мое внимание.
Сибарит написав:
Участники рынка сообщают, что регулятор, прилично закупившись, продолжает стоять чуть ниже текущих котировок, обозначая нежелательность дальнейшего движения вниз.
И регулятор тоже.. ))
В Сумах и Полтаве после снижения курс вернулся к утренним уровням. Разворот?
Сумы 27.25 - 27.40 (27.25 - 27.40
)
Полтава 27.25 - 27.37 (27.25 - 27.38
)
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Додано: Вів 18 сер, 2020 16:59
Прикупил ещё по 27.33. Теперь на 50% в долларе, 20% евро, 30% гривна. Евро хорошо сегодня прыгнуло, ожидаю под конец месяца/начало осени доллар в районе 27.8-27.9.
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