Mozart написав: Какая прелесть... Мне показалось, или Вы решили перепеть одну известную, хоть и очень старую, песню?



Насчет коммента. Как раз собирался отписаться.

По текущей ситуации. Я уже комментировал, не помню только, здесь или в закрытой части форума. На данный момент мы имеем РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ СПРОСА на валюту. По причине отсутствия денег у населения (на наличку) и бизнеса (на безнал).



А предложение, хоть и снизилось, но все же имеется. Потому что экспортеры экспортируют, а сейчас как раз страда пошла, агрохолдинги, агротрейдеры и прочие агро- закупают продукцию "из-под комбайна" (это вообще к господину Тартаковскому, его тема), на все это нужна гривна, на расходы всем нужна гривна, в общем... предложение есть.

При этом с одной стороны денежная масса чуть подросла (я про М0), с другой стороны - Нацбанк очень аккуратно все делает, чтобы лишняя гривна не гуляла по стране.

Что имеем в итоге? Имеем оседание валюты в ЗВР НБУ. Вот, например, сегодня купили 40-50 млн. в два приема. На прошлой неделе 223 млн. долларов. В общем, ставит на место то, что в июле распродавал.

Исходя из сказанного, чего ждать на завтра? Все того же: продавливания на МБ вниз... и плавного снижения на нале вслед за ним.

ПОКА "играем вниз". А Нацбанк следит за тем, чтобы не было СИЛЬНО вниз... Чтобы не напугать никого... Лягушку варят на медленном огне...