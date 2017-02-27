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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6239624062416242>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 251
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
66
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
43
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 17:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не захотів ринок чекати завершення депозитів Долярчика)
twin
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 17:50

Минфин продолжает рисовать какие-то итоги якобы аукционов которых по сути нет.

По шестимесячным, традиционно, подано АЖ 2 заявки, причем одна на 1 млрд, вторая на 100 млн.грн. Первая по 7,82% , вторая по 10% . Минфин удовлетворил первую.

По годовым размещение отменили.

По двухлеткам ну хоть немного похоже на аукцион, заявки подавали в диапазоне 10%-13% из 12 заявок удовлетворили 10 заявок , ставка отсечения 10,25%, средневзвешенная вышла 10,14%

Размещение в долларах. Было подано 26 заявок, причем 23 заявки по 3,39%, а 3 заявки по 4% . Какой смешной аукцион, не правда ли ? 23 заявки, и все угадали доходность, ни единым пипсом больше или меньше, все четко уложились в 3,39% - ага, верим, все именно так и было, настоящий аукцион, ага ....

Гривны удалось привлечь АЖ 1,6 млрд, это на фоне того что завтра погашение сразу на 8 млрд , МОЛОДЦЫ !!
И еще 30 млн.долларов привлекли.

Вообщем Минфин со своим маниакальным желанием рисовать мнимые победы по снижению доходности, просто убил рынок. С таким цирком, нерезы еще не скоро придут к нам. Мне вот интересно, как долго этот цирк будет продолжатся . Разлет между 6 мес и 24 мес 2,42 п.п.( для сравнения, в январе разлет 0,20 п.п, а сейчас 2,42 п.п.) ?

А сейчас минутка юмора. В пятницу НБУ выдал длинный рефинанс до 5 лет на 4,6 млрд.грн ( Укрэксим - 3 млрд)
Завтра погашение на 8 млрд. Привлекли всего 1,6 млрд.
Где деньги, Зин ?

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 17:59

  twin написав:Не захотів ринок чекати завершення депозитів Долярчика)


Просто заканчивает сезон уплаты квартальных налогов. Я на прошлой неделе по 27,43 покупал, и сегодня по 27,30 ...Покупал не значительные суммы на свежепришедшую гривну.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:02

zzzzzz

выходит, что гривна от года и длиннее никому не нужна дешевле 10%, как и вначале 2020-го. А учетную ставку при этом снизили на 7,5 п.п., чтобы раздавать дешевый рефинанс "правильным" банкам и брить депо-людей.

При этом реальная премия за риск пребывания в гривне выросла, и существенно! Потому что индикативная доходность американских трежерей за тот же период уменьшилась на 1.5 п.п.
https://www.treasury.gov/resource-cente ... &year=2020

А значит когда ФРС начнет поднимать учетную ставку, доходность наших долгов взлетит! Ну или Минфин вообще не сможет ничего привлекать в гривне...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:10

  asti написав:
  Striker написав:ожидаю конец месяца/начало осени доллар в районе 27.8-27.9.
С какой-такой радости?

С такой, что любой пук может подбросить доллар на +0.5...1 грн за день. И выполнение бюджета никто не отменял.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:18

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Купить сейчас евро по 32.33 в УкрГаз? Банки на прийом 32.30 поствили. Не уверен предет ли СЕП на УкрГаз. На улице не будет дешевле чем 32.3 (кроме того, сложно обналичивать)

viewtopic.php?f=116&t=231968&p=5039231#p5039231
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 18 сер, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:32

  zРадио написав:zzzzzz

выходит, что гривна от года и длиннее никому не нужна дешевле 10%, как и вначале 2020-го. А учетную ставку при этом снизили на 7,5 п.п., чтобы раздавать дешевый рефинанс "правильным" банкам и брить депо-людей.

При этом реальная премия за риск пребывания в гривне выросла, и существенно! Потому что индикативная доходность американских трежерей за тот же период уменьшилась на 1.5 п.п.
https://www.treasury.gov/resource-cente ... &year=2020

А значит когда ФРС начнет поднимать учетную ставку, доходность наших долгов взлетит! Ну или Минфин вообще не сможет ничего привлекать в гривне...


Просто реальный рынок по гривне сейчас 10-13%, а все это 6-7-8-9% - это профанация которая не имеет ничего общего с рынком. Вот нашел график за прошлый год.

Полугодовые по доходности были как двухлетки.Тогда шли нерезы, была конкуренция, был рынок, а сейчас фуфло рисованное.

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:47

А кто может подсказать, - какие железобетонные основания у банков торговать валютой на межбанке, кроме клиентских заявок, ну так чтоб НБУ потом вопросы не задавал по поводу спекуляций.

Я понимаю, что многие корпорации имеют карманные банки, и могут размещать "клиентские" заявки под "контракты", но вот так чтобы чисто банк решил увеличить валютную позицию, так можно?
VALONI
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  VALONI написав:НБУ потом вопросы не задавал по поводу спекуляций.

Спекуляция уже давно не является не только незаконной, но и предосудительной. По этому поводу давно никто не задает вопросов.
  VALONI написав:но вот так чтобы чисто банк решил увеличить валютную позицию, так можно?

Можно. В пределах нормативов валютной позиции (это не ограничение на проведение операций, а ограничение на состояние здоровья самого банка).
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:17

  zzzzzz написав:
  twin написав:Не захотів ринок чекати завершення депозитів Долярчика)


Просто заканчивает сезон уплаты квартальных налогов. Я на прошлой неделе по 27,43 покупал, и сегодня по 27,30 ...Покупал не значительные суммы на свежепришедшую гривну.

Навіщо? Нас чекає укріплення долара, золото донизу, євро донизу, а гривня доверху-так завжди було.

П.С. Кверті мої вітання:)
Востаннє редагувалось Trast в Вів 18 сер, 2020 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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