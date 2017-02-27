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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 сер, 2020 17:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не захотів ринок чекати завершення депозитів Долярчика)
Додано: Вів 18 сер, 2020 17:50
Минфин продолжает рисовать какие-то итоги якобы аукционов которых по сути нет.
По шестимесячным, традиционно, подано АЖ 2 заявки, причем одна на 1 млрд, вторая на 100 млн.грн. Первая по 7,82% , вторая по 10% . Минфин удовлетворил первую.
По годовым размещение отменили.
По двухлеткам ну хоть немного похоже на аукцион, заявки подавали в диапазоне 10%-13% из 12 заявок удовлетворили 10 заявок , ставка отсечения 10,25%, средневзвешенная вышла 10,14%
Размещение в долларах. Было подано 26 заявок, причем 23 заявки по 3,39%, а 3 заявки по 4% . Какой смешной аукцион, не правда ли ? 23 заявки, и все угадали доходность, ни единым пипсом больше или меньше, все четко уложились в 3,39% - ага, верим, все именно так и было, настоящий аукцион, ага ....
Гривны удалось привлечь АЖ 1,6 млрд, это на фоне того что завтра погашение сразу на 8 млрд , МОЛОДЦЫ !!
И еще 30 млн.долларов привлекли.
Вообщем Минфин со своим маниакальным желанием рисовать мнимые победы по снижению доходности, просто убил рынок. С таким цирком, нерезы еще не скоро придут к нам. Мне вот интересно, как долго этот цирк будет продолжатся . Разлет между 6 мес и 24 мес 2,42 п.п.( для сравнения, в январе разлет 0,20 п.п, а сейчас 2,42 п.п.) ?
А сейчас минутка юмора. В пятницу НБУ выдал длинный рефинанс до 5 лет на 4,6 млрд.грн ( Укрэксим - 3 млрд)
Завтра погашение на 8 млрд. Привлекли всего 1,6 млрд.
Где деньги, Зин ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 сер, 2020 17:59
Просто заканчивает сезон уплаты квартальных налогов. Я на прошлой неделе по 27,43 покупал, и сегодня по 27,30 ...Покупал не значительные суммы на свежепришедшую гривну.
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 сер, 2020 18:02
zzzzzz
выходит, что гривна от года и длиннее никому не нужна дешевле 10%, как и вначале 2020-го. А учетную ставку при этом снизили на 7,5 п.п., чтобы раздавать дешевый рефинанс "правильным" банкам и брить депо-людей.
При этом реальная премия за риск пребывания в гривне выросла, и существенно! Потому что индикативная доходность американских трежерей за тот же период уменьшилась на 1.5 п.п.
А значит когда ФРС начнет поднимать учетную ставку, доходность наших долгов взлетит! Ну или Минфин вообще не сможет ничего привлекать в гривне...
Додано: Вів 18 сер, 2020 18:10
Додано: Вів 18 сер, 2020 18:18
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Купить сейчас евро по 32.33 в УкрГаз? Банки на прийом 32.30 поствили. Не уверен предет ли СЕП на УкрГаз. На улице не будет дешевле чем 32.3 (кроме того, сложно обналичивать)
viewtopic.php?f=116&t=231968&p=5039231#p5039231
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 18 сер, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Вів 18 сер, 2020 18:32
Просто реальный рынок по гривне сейчас 10-13%, а все это 6-7-8-9% - это профанация которая не имеет ничего общего с рынком. Вот нашел график за прошлый год.
Полугодовые по доходности были как двухлетки.Тогда шли нерезы, была конкуренция, был рынок, а сейчас фуфло рисованное.
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 сер, 2020 18:47
А кто может подсказать, - какие железобетонные основания у банков торговать валютой на межбанке, кроме клиентских заявок, ну так чтоб НБУ потом вопросы не задавал по поводу спекуляций.
Я понимаю, что многие корпорации имеют карманные банки, и могут размещать "клиентские" заявки под "контракты", но вот так чтобы чисто банк решил увеличить валютную позицию, так можно?
Додано: Вів 18 сер, 2020 18:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Спекуляция уже давно не является не только незаконной, но и предосудительной. По этому поводу давно никто не задает вопросов.
Можно. В пределах нормативов валютной позиции (это не ограничение на проведение операций, а ограничение на состояние здоровья самого банка).
Додано: Вів 18 сер, 2020 19:17
Навіщо? Нас чекає укріплення долара, золото донизу, євро донизу, а гривня доверху-так завжди було.
П.С. Кверті мої вітання:)
Востаннє редагувалось Trast в Вів 18 сер, 2020 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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