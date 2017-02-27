Додано: Вів 18 сер, 2020 17:50

Минфин продолжает рисовать какие-то итоги якобы аукционов которых по сути нет.По шестимесячным, традиционно, подано АЖ 2 заявки, причем одна на 1 млрд, вторая на 100 млн.грн. Первая по 7,82% , вторая по 10% . Минфин удовлетворил первую.По годовым размещение отменили.По двухлеткам ну хоть немного похоже на аукцион, заявки подавали в диапазоне 10%-13% из 12 заявок удовлетворили 10 заявок , ставка отсечения 10,25%, средневзвешенная вышла 10,14%Размещение в долларах. Было подано 26 заявок, причем 23 заявки по 3,39%, а 3 заявки по 4% . Какой смешной аукцион, не правда ли ? 23 заявки, и все угадали доходность, ни единым пипсом больше или меньше, все четко уложились в 3,39% - ага, верим, все именно так и было, настоящий аукцион, ага ....Гривны удалось привлечь АЖ 1,6 млрд, это на фоне того что завтра погашение сразу на 8 млрд , МОЛОДЦЫ !!И еще 30 млн.долларов привлекли.Вообщем Минфин со своим маниакальным желанием рисовать мнимые победы по снижению доходности, просто убил рынок. С таким цирком, нерезы еще не скоро придут к нам. Мне вот интересно, как долго этот цирк будет продолжатся . Разлет между 6 мес и 24 мес 2,42 п.п.( для сравнения, в январе разлет 0,20 п.п, а сейчас 2,42 п.п.) ?А сейчас минутка юмора. В пятницу НБУ выдал длинный рефинанс до 5 лет на 4,6 млрд.грн ( Укрэксим - 3 млрд)Завтра погашение на 8 млрд. Привлекли всего 1,6 млрд.Где деньги, Зин ?