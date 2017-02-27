Сибарит Спасибо, а то я тут несколько отчетов от НБУ разбираю и вот например график за прошлую неделю покупок/ продаж клиентов на межбанке у меня вызвал пару вопросов.
Например, в прошлую пятницу, 14 августа, кто-то конкретно сливал на межбанке валюту, разница между клиентскими покупками и продажами составила 130 млн. Понятно, что все лишнее забрал НБУ, но все-таки интересно насколько банки могут влиять на процесс, пятница вообще интересный день, можно к выходным качнуть наличный рынок, а его дневной объем в одну сторону только официальный может достигать 100 млн долларов в день, при том что клиентские покупки на межбанке (тоже для сравнения возьмем только в одну сторону порядка 230-250 млн. дол. в день)
sergey_sryvkin написав:Більш життєва ситуація, коли за наявності приміщення, обладнання та клієнтів, нема кому працювати, а більшість нічого не вміє, нічого не хоче робити, нічому не хоче навчатись, бо це ВАЖКО, а тільки зарплатню отримувати.
ричина какая? набрали людей на вокзальной а они высокоточную технику не могут освоить? Нужно набирать мотивированных людей которые хотят учиться и работать, при этом платить соответственно иначе конкуренты быстро всех переманят. Да найти таких людей надо время, но сейчас это сделать легче чем в 2006-2008 г. безработица, а людям надо кормить семьи. Те кто не хотят работать а хотят зарплату получать воспитало наше общество, понабирают на работу родственников, какая им мотивация работать? Увы изъяны менталитета нация пока ещё не умеет разделять бизнес и личные интересы.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat