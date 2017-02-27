Додано: Вів 18 сер, 2020 20:28

VALONI написав: Например, в прошлую пятницу, 14 августа, кто-то конкретно сливал на межбанке валюту, разница между клиентскими покупками и продажами составила 130 млн. Понятно, что все лишнее забрал НБУ, но все-таки интересно насколько банки могут влиять на процесс, пятница вообще интересный день, можно к выходным качнуть наличный рынок, а его дневной объем в одну сторону только официальный может достигать 100 млн долларов в день, при том что клиентские покупки на межбанке (тоже для сравнения возьмем только в одну сторону порядка 230-250 млн. дол. в день) Например, в прошлую пятницу, 14 августа, кто-то конкретно сливал на межбанке валюту, разница между клиентскими покупками и продажами составила 130 млн. Понятно, что все лишнее забрал НБУ, но все-таки интересно насколько банки могут влиять на процесс, пятница вообще интересный день, можно к выходным качнуть наличный рынок, а его дневной объем в одну сторону только официальный может достигать 100 млн долларов в день, при том что клиентские покупки на межбанке (тоже для сравнения возьмем только в одну сторону порядка 230-250 млн. дол. в день)

proftpd66 написав: Сибарит



почему Вы не спекулируете? если все спекулируют? почему Вы не спекулируете? если все спекулируют?

Начнем с того, что большие продажи на МБ были в четверг, а не в пятницу. Вот правильный график от первоисточника:Качать более емкий рынок ради менее емкого смысла не имеет. Слишком дорогое удовольствие. Особенно на выходные, когда кассы банков закрыты. Для того, чтобы качнуть существенно, нужно договориться банкам между собой, а их много и текущие интересы у всех разные. Тяжело манипулировать достаточно конкурентным рынком. Да и не даст НБУ сильно качнуть - продаст хулиганам доллары задорого, на это качание и закончится.Крупные банки иногда пытаются качнуть рынок в ту или иную сторону мелкими лотами вне времени активных торгов, но это колебания в пару копеек. Далется это накануне собственных крупных операций или операций очень крупных клиентов. Но клиентов у банков тоже много, а интересы у них разные. Если какой-то банк начнет в угоду какому-то клиенту слишком нагло попирать интересы остальных, он лишится большинства крупных клиентов. Крупные клиенты обычно достаточно информированы, а наглые манипуляции на МБ видны.И напоследок главное: валютные спекуляции далеко не основной бизнес банков. Наличным валютообменом многие вообще не хотят заниматься и выставляют непривлекательные курсы с огромным спредом. У них другой бизнес, и там другие интересы. Все это слишком сложно, чтобы имело смысл искать руку, руководящую курсом.Не будем переходить на личности