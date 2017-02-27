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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6240624162426243>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:20

Сибарит Спасибо, а то я тут несколько отчетов от НБУ разбираю и вот например график за прошлую неделю покупок/ продаж клиентов на межбанке у меня вызвал пару вопросов.
Востаннє редагувалось VALONI в Вів 18 сер, 2020 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:36

Сибарит

почему Вы не спекулируете? если все спекулируют? :)
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Більш життєва ситуація, коли за наявності приміщення, обладнання та клієнтів, нема кому працювати, а більшість нічого не вміє, нічого не хоче робити, нічому не хоче навчатись, бо це ВАЖКО, а тільки зарплатню отримувати.
а причина какая? набрали людей на вокзальной а они высокоточную технику не могут освоить? Нужно набирать мотивированных людей которые хотят учиться и работать, при этом платить соответственно иначе конкуренты быстро всех переманят. Да найти таких людей надо время, но сейчас это сделать легче чем в 2006-2008 г. безработица, а людям надо кормить семьи. Те кто не хотят работать а хотят зарплату получать воспитало наше общество, понабирают на работу родственников и любовниц, вот какая им мотивация работать? Увы изъяны менталитета нация пока ещё не умеет разделять бизнес и личные интересы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 18 сер, 2020 21:13, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Евро таки пробило 1.19. Золото опять више 2000. Доллар ведать решил отдохнуть на югах.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:22

У першому півріччі 2020 року план доходів державного бюджету недовиконаний на 38 мільярдів гривень, план видатків — на 51 мільярд.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Підбиваючи підсумки виконання держбюджету у I півріччі 2020 року, Пацкан відзначив поглиблення негативних тенденцій в економіці: зниження реального ВВП на 6,7% (за оцінкою фахівців Рахункової палати), випуску промислової продукції — на 8,3%. А також зменшення кредитування і відплив прямих іноземних інвестицій.

План на доходи держбюджету, за підрахунками голови Рахункової палати, не виконано на 38 млрд грн, або на 7,8%. Лише внаслідок зменшення у I півріччі імпорту на 19,7%, стверджує Пацкан, недоотримано 14 млрд грн доходів. План видатків державного бюджету, за його словами, не виконано на 51 млрд грн.

Зі слів голови Рахункової палати, витрати на погашення й обслуговування державного боргу становили 220 млрд грн, або майже третину загальних витрат держбюджету у I півріччі 2020 року.

За словами Пацкана, на невиконання плану надходження вплинуло низька якість прогнозу макроекономічних показників.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  VALONI написав:Например, в прошлую пятницу, 14 августа, кто-то конкретно сливал на межбанке валюту, разница между клиентскими покупками и продажами составила 130 млн. Понятно, что все лишнее забрал НБУ, но все-таки интересно насколько банки могут влиять на процесс, пятница вообще интересный день, можно к выходным качнуть наличный рынок, а его дневной объем в одну сторону только официальный может достигать 100 млн долларов в день, при том что клиентские покупки на межбанке (тоже для сравнения возьмем только в одну сторону порядка 230-250 млн. дол. в день)

Начнем с того, что большие продажи на МБ были в четверг, а не в пятницу. Вот правильный график от первоисточника: https://bank.gov.ua/ua/markets/state-of-the-fx-market
Качать более емкий рынок ради менее емкого смысла не имеет. Слишком дорогое удовольствие. Особенно на выходные, когда кассы банков закрыты. Для того, чтобы качнуть существенно, нужно договориться банкам между собой, а их много и текущие интересы у всех разные. Тяжело манипулировать достаточно конкурентным рынком. Да и не даст НБУ сильно качнуть - продаст хулиганам доллары задорого, на это качание и закончится.
Крупные банки иногда пытаются качнуть рынок в ту или иную сторону мелкими лотами вне времени активных торгов, но это колебания в пару копеек. Далется это накануне собственных крупных операций или операций очень крупных клиентов. Но клиентов у банков тоже много, а интересы у них разные. Если какой-то банк начнет в угоду какому-то клиенту слишком нагло попирать интересы остальных, он лишится большинства крупных клиентов. Крупные клиенты обычно достаточно информированы, а наглые манипуляции на МБ видны.

И напоследок главное: валютные спекуляции далеко не основной бизнес банков. Наличным валютообменом многие вообще не хотят заниматься и выставляют непривлекательные курсы с огромным спредом. У них другой бизнес, и там другие интересы. Все это слишком сложно, чтобы имело смысл искать руку, руководящую курсом.

  proftpd66 написав:Сибарит

почему Вы не спекулируете? если все спекулируют? :)

Не будем переходить на личности :)
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:47

Сибарит

Теперь понятно откуда у меня этот день сурка :D :D :D ,
- смотрю на цифры, читаю Ваши сообщения и вроде все так, если быстро смотреть.

На этом графике с сайта НБУ сдвижка на один день, я не знаю почему они не исправят эту ошибку, но таки в пятницу были самые большие продажи валюты.

Тот график, ссылку на который Вы мне дали заканчивается 14 августа, а это данные за вчера, 17 августа! То, что у них на графике показано как 13 августа - это 14 августа!
VALONI
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  VALONI написав:На этом графике с сайта НБУ сдвижка на один день, я не знаю почему они не исправят эту ошибку, но таки в пятницу были самые большие продажи валюты.

Тот график, ссылку на который Вы мне дали заканчивается 14 августа, а это данные за вчера, 17 августа! То, что у них на графике показано как 13 августа - это 14 августа!

Обратите внимание на мое сообщение, в котором я писал о четырех выходах НБУ. Не мог я в четверг описывать события пятницы :)
В пятницу я уже опубликовал объем интервенции. Он взят из анализа ликвидности, в котором приведены балансы операций за предыдущий день, которые привели к изменению состояния ликвидности. В 12 часов я не мог знать общий объем интервенций за целый день :)
НБУ дает информацию об объемах рынка с задержкой, но с датами там все правильно. Это первичная информация. Никто, кроме НБУ дать такую информацию не может. Все остальные могут ей только пользоваться.
Это в Вашем графике сдвижка на 1 день.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:25

  Долярчик написав:Не встигло сонце добре зійти :) як вже на одній чарівній обмінці світить таке:
Зображення


Решил затариться никому не нужным, специально поехал к этой "чаривной" обменке, но к вечеру курс подняли до 27,35 и в наличии всего 340 енотов... Вообщем лучше тариться до 15:00 у проверенных
Востаннє редагувалось expert2009 в Вів 18 сер, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:25

  zzzzzz написав:
  twin написав:Не захотів ринок чекати завершення депозитів Долярчика)


Просто заканчивает сезон уплаты квартальных налогов. Я на прошлой неделе по 27,43 покупал, и сегодня по 27,30 ...Покупал не значительные суммы на свежепришедшую гривну.

Також брав сьогодні, трохи. Цікаво завтра відскок продовжать.
twin
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