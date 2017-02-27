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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 сер, 2020 19:20
Сибарит Спасибо, а то я тут несколько отчетов от НБУ разбираю и вот например график за прошлую неделю покупок/ продаж клиентов на межбанке у меня вызвал пару вопросов.
Востаннє редагувалось VALONI в Вів 18 сер, 2020 22:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 сер, 2020 19:36
Сибарит
почему Вы не спекулируете? если все спекулируют?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Вів 18 сер, 2020 19:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а причина какая? набрали людей на вокзальной а они высокоточную технику не могут освоить? Нужно набирать мотивированных людей которые хотят учиться и работать, при этом платить соответственно иначе конкуренты быстро всех переманят. Да найти таких людей надо время, но сейчас это сделать легче чем в 2006-2008 г. безработица, а людям надо кормить семьи. Те кто не хотят работать а хотят зарплату получать воспитало наше общество, понабирают на работу родственников и любовниц, вот какая им мотивация работать? Увы изъяны менталитета нация пока ещё не умеет разделять бизнес и личные интересы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 18 сер, 2020 21:13, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 18 сер, 2020 20:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Евро таки пробило 1.19. Золото опять више 2000. Доллар ведать решил отдохнуть на югах.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Вів 18 сер, 2020 20:22
У першому півріччі 2020 року план доходів державного бюджету недовиконаний на 38 мільярдів гривень, план видатків — на 51 мільярд.
Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.
Підбиваючи підсумки виконання держбюджету у I півріччі 2020 року, Пацкан відзначив поглиблення негативних тенденцій в економіці: зниження реального ВВП на 6,7% (за оцінкою фахівців Рахункової палати), випуску промислової продукції — на 8,3%. А також зменшення кредитування і відплив прямих іноземних інвестицій.
План на доходи держбюджету, за підрахунками голови Рахункової палати, не виконано на 38 млрд грн, або на 7,8%. Лише внаслідок зменшення у I півріччі імпорту на 19,7%, стверджує Пацкан, недоотримано 14 млрд грн доходів. План видатків державного бюджету, за його словами, не виконано на 51 млрд грн.
Зі слів голови Рахункової палати, витрати на погашення й обслуговування державного боргу становили 220 млрд грн, або майже третину загальних витрат держбюджету у I півріччі 2020 року.
За словами Пацкана, на невиконання плану надходження вплинуло низька якість прогнозу макроекономічних показників.
Додано: Вів 18 сер, 2020 20:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Начнем с того, что большие продажи на МБ были в четверг, а не в пятницу. Вот правильный график от первоисточника:
Качать более емкий рынок ради менее емкого смысла не имеет. Слишком дорогое удовольствие. Особенно на выходные, когда кассы банков закрыты. Для того, чтобы качнуть существенно, нужно договориться банкам между собой, а их много и текущие интересы у всех разные. Тяжело манипулировать достаточно конкурентным рынком. Да и не даст НБУ сильно качнуть - продаст хулиганам доллары задорого, на это качание и закончится.
Крупные банки иногда пытаются качнуть рынок в ту или иную сторону мелкими лотами вне времени активных торгов, но это колебания в пару копеек. Далется это накануне собственных крупных операций или операций очень крупных клиентов. Но клиентов у банков тоже много, а интересы у них разные. Если какой-то банк начнет в угоду какому-то клиенту слишком нагло попирать интересы остальных, он лишится большинства крупных клиентов. Крупные клиенты обычно достаточно информированы, а наглые манипуляции на МБ видны.
И напоследок главное: валютные спекуляции далеко не основной бизнес банков. Наличным валютообменом многие вообще не хотят заниматься и выставляют непривлекательные курсы с огромным спредом. У них другой бизнес, и там другие интересы. Все это слишком сложно, чтобы имело смысл искать руку, руководящую курсом.
Не будем переходить на личности
Додано: Вів 18 сер, 2020 20:47
Сибарит
Теперь понятно откуда у меня этот день сурка ,
- смотрю на цифры, читаю Ваши сообщения и вроде все так, если быстро смотреть.
На этом графике с сайта НБУ сдвижка на один день, я не знаю почему они не исправят эту ошибку, но таки в пятницу были самые большие продажи валюты.
Тот график, ссылку на который Вы мне дали заканчивается 14 августа, а это данные за вчера, 17 августа! То, что у них на графике показано как 13 августа - это 14 августа!
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Обратите внимание на мое сообщение, в котором я писал о четырех выходах НБУ. Не мог я в четверг описывать события пятницы
В пятницу я уже опубликовал объем интервенции. Он взят из
НБУ дает информацию об объемах рынка с задержкой, но с датами там все правильно. Это первичная информация. Никто, кроме НБУ дать такую информацию не может. Все остальные могут ей только пользоваться.
Это в Вашем графике сдвижка на 1 день.
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:25
Решил затариться никому не нужным, специально поехал к этой "чаривной" обменке, но к вечеру курс подняли до 27,35 и в наличии всего 340 енотов... Вообщем лучше тариться до 15:00 у проверенных
Востаннє редагувалось expert2009 в Вів 18 сер, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:25
Також брав сьогодні, трохи. Цікаво завтра відскок продовжать.
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