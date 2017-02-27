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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:36
Если б все было так хр..ново, наверное, мы бы увидели тут обвал как в марте?
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:38
Дивлюся на вашу аватарку, та й питання зникають самі собою.
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:42
Сибарит
И еще раз спасибо, Вы правы.
Разобрался.
Данные, которые я брал, как оказалось, подаются за предыдущий рабочий день, хотя дату указывают следующего рабочего дня. Будем сдвигать графики, хотя непонятно почему НБУ дает информацию о валютном рынке межбанка с задержкой в два рабочих дня.
Почему нельзя выложить данные хотя бы на следующий рабочий день, а еще лучше в тот же день, все ж есть в системах, ничего печатать не надо, диджитализация где?
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:45
вот интересно. Предприятия сворачивают, условия создают чтобы те что остались побыстрей за границу переносили. Берут кредиты у МВФ. А за счет чего их отдавать? От того что налоги и тарифы повысить, работа у людей ведь не появится. Так чем отдавать будут?
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:55
Потрошением валютных заначек.
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В том то и дело, что информация есть в системах (во множественном числе). Окончательная статистика, которая учитывает и сделки, закрываемые внутри банков, формируется на основании ежедневных отчетов банков. Нужно время, чтобы все это собрать и обработать.
Когда-то, до перехода на международные площадки, когда все сделки регистрировались в системе ВалКли, объемы публиковались каждые 30 минут, но информация была чуть менее полной и подавалась в странном удвоенном виде. Теперь такой возможности нет.
Додано: Вів 18 сер, 2020 22:08
Сибарит
Жалко конечно, но надеюсь у них получится быстрее давать информацию. Теперь выходит, что и обьем покупок/ продаж наличной валюты имеет ярко выраженный пик в понедельник, а не во вторник.
Исправленные оба графика. Похоже, что сальдо по клиентским продажам/ покупкам НБУ перекрыл почти с двойным запасом на прошлой неделе.
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