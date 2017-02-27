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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6240624162426243

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:36

Если б все было так хр..ново, наверное, мы бы увидели тут обвал как в марте?
https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe ... 7-75-15-26
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:38

  vitaliian написав:а причина какая? набрали людей на вокзальной а они высокоточную технику не могут освоить? Нужно набирать мотивированных людей которые хотят учиться и работать, при этом платить соответственно иначе конкуренты быстро всех переманят. Понабирают на работу родственников и любовниц, вот какая им мотивация работать? Увы изъяны менталитета нация пока ещё не умеет разделять бизнес и личные интересы.


Дивлюся на вашу аватарку, та й питання зникають самі собою.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:42

Сибарит

И еще раз спасибо, Вы правы.

Разобрался.
Данные, которые я брал, как оказалось, подаются за предыдущий рабочий день, хотя дату указывают следующего рабочего дня. Будем сдвигать графики, хотя непонятно почему НБУ дает информацию о валютном рынке межбанка с задержкой в два рабочих дня.

Почему нельзя выложить данные хотя бы на следующий рабочий день, а еще лучше в тот же день, все ж есть в системах, ничего печатать не надо, диджитализация где?
VALONI
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:45

вот интересно. Предприятия сворачивают, условия создают чтобы те что остались побыстрей за границу переносили. Берут кредиты у МВФ. А за счет чего их отдавать? От того что налоги и тарифы повысить, работа у людей ведь не появится. Так чем отдавать будут?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:55

  Амвросий написав:вот интересно. Предприятия сворачивают, условия создают чтобы те что остались побыстрей за границу переносили. Берут кредиты у МВФ. А за счет чего их отдавать? От того что налоги и тарифы повысить, работа у людей ведь не появится. Так чем отдавать будут?

Потрошением валютных заначек.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  VALONI написав:Почему нельзя выложить данные хотя бы на следующий рабочий день, а еще лучше в тот же день, все ж есть в системах, ничего печатать не надо, диджитализация где?

В том то и дело, что информация есть в системах (во множественном числе). Окончательная статистика, которая учитывает и сделки, закрываемые внутри банков, формируется на основании ежедневных отчетов банков. Нужно время, чтобы все это собрать и обработать.
Когда-то, до перехода на международные площадки, когда все сделки регистрировались в системе ВалКли, объемы публиковались каждые 30 минут, но информация была чуть менее полной и подавалась в странном удвоенном виде. Теперь такой возможности нет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:05

  Zebra написав:Потрошением валютных заначек.


А потом что?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:08

Сибарит

Жалко конечно, но надеюсь у них получится быстрее давать информацию. Теперь выходит, что и обьем покупок/ продаж наличной валюты имеет ярко выраженный пик в понедельник, а не во вторник.

Исправленные оба графика. Похоже, что сальдо по клиентским продажам/ покупкам НБУ перекрыл почти с двойным запасом на прошлой неделе.

Зображення
VALONI
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