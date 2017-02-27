Потрошением валютных заначек.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:55
Потрошением валютных заначек.
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В том то и дело, что информация есть в системах (во множественном числе). Окончательная статистика, которая учитывает и сделки, закрываемые внутри банков, формируется на основании ежедневных отчетов банков. Нужно время, чтобы все это собрать и обработать.
Когда-то, до перехода на международные площадки, когда все сделки регистрировались в системе ВалКли, объемы публиковались каждые 30 минут, но информация была чуть менее полной и подавалась в странном удвоенном виде. Теперь такой возможности нет.
Додано: Вів 18 сер, 2020 22:08
Сибарит
Жалко конечно, но надеюсь у них получится быстрее давать информацию. Теперь выходит, что и обьем покупок/ продаж наличной валюты имеет ярко выраженный пик в понедельник, а не во вторник.
Исправлены оба графика. Перевернут график межбанка, чтобы соответствовал логике продажа/ покупка и добавлена третья неделя для сравнения.
Похоже, что сальдо по клиентским продажам/ покупкам НБУ перекрыл почти с двойным запасом на прошлой неделе.
Востаннє редагувалось VALONI в Вів 18 сер, 2020 22:36, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 19 сер, 2020 04:27
Сегодня, 19 августа, в 21-00 по Киеву будет публикация протоколов крайнего заседания ФРС. Вероятно, пару евродоллар подтягивают вверх на этом событии.
После публикации протоколов и реакции рынка на это можно будет определяться на краткосрок по этой паре. На недельном графике евро в зоне перекупленности.
Додано: Сер 19 сер, 2020 08:17
+ 13 мільярдів до бюджету :))
Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що в першому півріччі 2020 року план доходів до державного бюджету не виконано на 38 млрд гривень, а план видатків - на 51 млрд гривень
Мінус 38 млрд додати мінус 51 мільярд = плюс 13 мільярдів !!! Цікаве ЗЕноу-хау по балансуванню бюджету
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 19 сер, 2020 08:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я не уверен, что бюджетную экономию во время кризиса можно назвать ной-хау
Судя по тому, что МВФ от всех своих должников неоднократно требовали экономии, они давно знают как.
Более того, учитывая специфику нынешнего кризиса, около 10% экономии могли получиться вполне естественно, без всяких усилий со стороны правительства. Остановка или снижение мощности предприятий на достаточно долгий срок вполне могут сорвать сроки выполнения госзаказов.
Додано: Сер 19 сер, 2020 08:40
И что ожидается узнать из этих протоколов?
Life is good.
Додано: Сер 19 сер, 2020 08:43
Предположу, что сегодня до этого события пара EUR\USD не будет совершать резких колебаний. А вот потом - будет интересно. Сейчас доллар находится на 27 месячных минимумах.
Chart of EURUSD with Net Spec Futures Positioning and Consecutive Candles (Weekly)
Преодоление сопротивления 1,1900 является продолжением бычьего движения за последние месяцы, которое подпитывает 9-ю неделю подряд роста и поддерживает рекордный чистый длинный интерес к чистым спекулятивным фьючерсным позициям.
«Хотя не ожидается, что ФРС укажет какие-либо новые инициативы по стимулированию денежно-кредитной политики в протоколе, инвесторы будут обращать внимание на любые изменения в подходе ФРС к инфляции, которые могут быть отрицательными для доллара», - отмечают аналитики Phillip Futures.
Востаннє редагувалось Patrick в Сер 19 сер, 2020 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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