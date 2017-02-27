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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6241624262436244>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:55

  Амвросий написав:вот интересно. Предприятия сворачивают, условия создают чтобы те что остались побыстрей за границу переносили. Берут кредиты у МВФ. А за счет чего их отдавать? От того что налоги и тарифы повысить, работа у людей ведь не появится. Так чем отдавать будут?

Потрошением валютных заначек.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  VALONI написав:Почему нельзя выложить данные хотя бы на следующий рабочий день, а еще лучше в тот же день, все ж есть в системах, ничего печатать не надо, диджитализация где?

В том то и дело, что информация есть в системах (во множественном числе). Окончательная статистика, которая учитывает и сделки, закрываемые внутри банков, формируется на основании ежедневных отчетов банков. Нужно время, чтобы все это собрать и обработать.
Когда-то, до перехода на международные площадки, когда все сделки регистрировались в системе ВалКли, объемы публиковались каждые 30 минут, но информация была чуть менее полной и подавалась в странном удвоенном виде. Теперь такой возможности нет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:05

  Zebra написав:Потрошением валютных заначек.


А потом что?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:08

Сибарит

Жалко конечно, но надеюсь у них получится быстрее давать информацию. Теперь выходит, что и обьем покупок/ продаж наличной валюты имеет ярко выраженный пик в понедельник, а не во вторник.

Исправлены оба графика. Перевернут график межбанка, чтобы соответствовал логике продажа/ покупка и добавлена третья неделя для сравнения.

Похоже, что сальдо по клиентским продажам/ покупкам НБУ перекрыл почти с двойным запасом на прошлой неделе.

Зображення
Востаннє редагувалось VALONI в Вів 18 сер, 2020 22:36, всього редагувалось 3 разів.
VALONI
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 04:27

  Zebra написав:евро уже 1.1937, зачем ждать осени, если могут и сегодня-завтра

Сегодня, 19 августа, в 21-00 по Киеву будет публикация протоколов крайнего заседания ФРС. Вероятно, пару евродоллар подтягивают вверх на этом событии.
После публикации протоколов и реакции рынка на это можно будет определяться на краткосрок по этой паре. На недельном графике евро в зоне перекупленности.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:16

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luginetsv84
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:17

+ 13 мільярдів до бюджету :))

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що в першому півріччі 2020 року план доходів до державного бюджету не виконано на 38 млрд гривень, а план видатків - на 51 млрд гривень
Мінус 38 млрд додати мінус 51 мільярд = плюс 13 мільярдів !!! Цікаве ЗЕноу-хау по балансуванню бюджету :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:Мінус 38 млрд додати мінус 51 мільярд = плюс 13 мільярдів !!! Цікаве ЗЕноу-хау по балансуванню бюджету

Я не уверен, что бюджетную экономию во время кризиса можно назвать ной-хау :)
Судя по тому, что МВФ от всех своих должников неоднократно требовали экономии, они давно знают как.
Более того, учитывая специфику нынешнего кризиса, около 10% экономии могли получиться вполне естественно, без всяких усилий со стороны правительства. Остановка или снижение мощности предприятий на достаточно долгий срок вполне могут сорвать сроки выполнения госзаказов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:40

  Igneus написав:
  Zebra написав:евро уже 1.1937, зачем ждать осени, если могут и сегодня-завтра

Сегодня, 19 августа, в 21-00 по Киеву будет публикация протоколов крайнего заседания ФРС. Вероятно, пару евродоллар подтягивают вверх на этом событии.
После публикации протоколов и реакции рынка на это можно будет определяться на краткосрок по этой паре. На недельном графике евро в зоне перекупленности.

И что ожидается узнать из этих протоколов?
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:43

  Igneus написав:Сегодня, 19 августа, в 21-00 по Киеву будет публикация протоколов крайнего заседания ФРС. Вероятно, пару евродоллар подтягивают вверх на этом событии.
После публикации протоколов и реакции рынка на это можно будет определяться на краткосрок по этой паре. На недельном графике евро в зоне перекупленности.

Предположу, что сегодня до этого события пара EUR\USD не будет совершать резких колебаний. А вот потом - будет интересно. Сейчас доллар находится на 27 месячных минимумах.

Chart of EURUSD with Net Spec Futures Positioning and Consecutive Candles (Weekly)
Зображення

Преодоление сопротивления 1,1900 является продолжением бычьего движения за последние месяцы, которое подпитывает 9-ю неделю подряд роста и поддерживает рекордный чистый длинный интерес к чистым спекулятивным фьючерсным позициям.
https://www.dailyfx.com/forex/video/dai ... rends.html

  vladus17 написав:И что ожидается узнать из этих протоколов?

«Хотя не ожидается, что ФРС укажет какие-либо новые инициативы по стимулированию денежно-кредитной политики в протоколе, инвесторы будут обращать внимание на любые изменения в подходе ФРС к инфляции, которые могут быть отрицательными для доллара», - отмечают аналитики Phillip Futures.
https://www.reuters.com/article/us-glob ... 5F04Q?il=0
Востаннє редагувалось Patrick в Сер 19 сер, 2020 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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