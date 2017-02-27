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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6241624262436244

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Судя по тому, что МВФ от всех своих должников неоднократно требовали экономии

Мені важко повірити в те, що керівництво МВФ не знає, припустимо, цієї цитати Рокфєлера : не потрібно боятися великих витрат, потрібно боятися малих доходів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 09:36

Утренние курсы, 9-27:

Харьков 27.38 - 27.47,
диапазон котировок наличного доллара: 27.35..27.38 - 27.47..27.50 (ПОВ, опт)

Сумы 27.30 - 27.45
Полтава 27.30 - 27.43

Вчера утром: Харьков 27.32 - 27.38, Сумы 27.25 - 27.40, Полтава 27.25 - 27.38
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 09:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

1.1944
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 09:48

  Investor_K написав:1.1944

дайош 1,2
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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