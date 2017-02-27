Мені важко повірити в те, що керівництво МВФ не знає, припустимо, цієї цитати Рокфєлера : не потрібно боятися великих витрат, потрібно боятися малих доходів.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 сер, 2020 08:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мені важко повірити в те, що керівництво МВФ не знає, припустимо, цієї цитати Рокфєлера : не потрібно боятися великих витрат, потрібно боятися малих доходів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 19 сер, 2020 09:36
Утренние курсы, 9-27:
Харьков 27.38 - 27.47,
диапазон котировок наличного доллара: 27.35..27.38 - 27.47..27.50 (ПОВ, опт)
Сумы 27.30 - 27.45
Полтава 27.30 - 27.43
Вчера утром: Харьков 27.32 - 27.38, Сумы 27.25 - 27.40, Полтава 27.25 - 27.38
Додано: Сер 19 сер, 2020 09:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
1.1944
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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