Пумб онлайн 27.20/27.40.
Альфа 27.23/27.43
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 сер, 2020 08:17
+ 13 мільярдів до бюджету :))
Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що в першому півріччі 2020 року план доходів до державного бюджету не виконано на 38 млрд гривень, а план видатків - на 51 млрд гривень
Мінус 38 млрд додати мінус 51 мільярд = плюс 13 мільярдів !!! Цікаве ЗЕноу-хау по балансуванню бюджету
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 19 сер, 2020 08:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я не уверен, что бюджетную экономию во время кризиса можно назвать ной-хау
Судя по тому, что МВФ от всех своих должников неоднократно требовали экономии, они давно знают как.
Более того, учитывая специфику нынешнего кризиса, около 10% экономии могли получиться вполне естественно, без всяких усилий со стороны правительства. Остановка или снижение мощности предприятий на достаточно долгий срок вполне могут сорвать сроки выполнения госзаказов.
Додано: Сер 19 сер, 2020 08:40
И что ожидается узнать из этих протоколов?
Life is good.
Додано: Сер 19 сер, 2020 08:43
Предположу, что сегодня до этого события пара EUR\USD не будет совершать резких колебаний. А вот потом - будет интересно. Сейчас доллар находится на 27 месячных минимумах.
Chart of EURUSD with Net Spec Futures Positioning and Consecutive Candles (Weekly)
Преодоление сопротивления 1,1900 является продолжением бычьего движения за последние месяцы, которое подпитывает 9-ю неделю подряд роста и поддерживает рекордный чистый длинный интерес к чистым спекулятивным фьючерсным позициям.
«Хотя не ожидается, что ФРС укажет какие-либо новые инициативы по стимулированию денежно-кредитной политики в протоколе, инвесторы будут обращать внимание на любые изменения в подходе ФРС к инфляции, которые могут быть отрицательными для доллара», - отмечают аналитики Phillip Futures.
Востаннє редагувалось Patrick в Сер 19 сер, 2020 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 сер, 2020 08:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мені важко повірити в те, що керівництво МВФ не знає, припустимо, цієї цитати Рокфєлера : не потрібно боятися великих витрат, потрібно боятися малих доходів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 19 сер, 2020 09:36
Утренние курсы, 9-27:
Харьков 27.38 - 27.47,
диапазон котировок наличного доллара: 27.35..27.38 - 27.47..27.50 (ПОВ, опт)
Сумы 27.30 - 27.45
Полтава 27.30 - 27.43
Вчера утром: Харьков 27.32 - 27.38, Сумы 27.25 - 27.40, Полтава 27.25 - 27.38
Додано: Сер 19 сер, 2020 09:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
1.1944
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 19 сер, 2020 10:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ru/news/-/47672 ... -k-dollaru
а это значит что девальвации в близком обозримом будущем не будет ...
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