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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6241624262436244>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:16

Пумб онлайн 27.20/27.40.
Альфа 27.23/27.43
luginetsv84
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:17

+ 13 мільярдів до бюджету :))

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що в першому півріччі 2020 року план доходів до державного бюджету не виконано на 38 млрд гривень, а план видатків - на 51 млрд гривень
Мінус 38 млрд додати мінус 51 мільярд = плюс 13 мільярдів !!! Цікаве ЗЕноу-хау по балансуванню бюджету :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:Мінус 38 млрд додати мінус 51 мільярд = плюс 13 мільярдів !!! Цікаве ЗЕноу-хау по балансуванню бюджету

Я не уверен, что бюджетную экономию во время кризиса можно назвать ной-хау :)
Судя по тому, что МВФ от всех своих должников неоднократно требовали экономии, они давно знают как.
Более того, учитывая специфику нынешнего кризиса, около 10% экономии могли получиться вполне естественно, без всяких усилий со стороны правительства. Остановка или снижение мощности предприятий на достаточно долгий срок вполне могут сорвать сроки выполнения госзаказов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:40

  Igneus написав:
  Zebra написав:евро уже 1.1937, зачем ждать осени, если могут и сегодня-завтра

Сегодня, 19 августа, в 21-00 по Киеву будет публикация протоколов крайнего заседания ФРС. Вероятно, пару евродоллар подтягивают вверх на этом событии.
После публикации протоколов и реакции рынка на это можно будет определяться на краткосрок по этой паре. На недельном графике евро в зоне перекупленности.

И что ожидается узнать из этих протоколов?
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:43

  Igneus написав:Сегодня, 19 августа, в 21-00 по Киеву будет публикация протоколов крайнего заседания ФРС. Вероятно, пару евродоллар подтягивают вверх на этом событии.
После публикации протоколов и реакции рынка на это можно будет определяться на краткосрок по этой паре. На недельном графике евро в зоне перекупленности.

Предположу, что сегодня до этого события пара EUR\USD не будет совершать резких колебаний. А вот потом - будет интересно. Сейчас доллар находится на 27 месячных минимумах.

Chart of EURUSD with Net Spec Futures Positioning and Consecutive Candles (Weekly)
Зображення

Преодоление сопротивления 1,1900 является продолжением бычьего движения за последние месяцы, которое подпитывает 9-ю неделю подряд роста и поддерживает рекордный чистый длинный интерес к чистым спекулятивным фьючерсным позициям.
https://www.dailyfx.com/forex/video/dai ... rends.html

  vladus17 написав:И что ожидается узнать из этих протоколов?

«Хотя не ожидается, что ФРС укажет какие-либо новые инициативы по стимулированию денежно-кредитной политики в протоколе, инвесторы будут обращать внимание на любые изменения в подходе ФРС к инфляции, которые могут быть отрицательными для доллара», - отмечают аналитики Phillip Futures.
https://www.reuters.com/article/us-glob ... 5F04Q?il=0
Востаннє редагувалось Patrick в Сер 19 сер, 2020 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Судя по тому, что МВФ от всех своих должников неоднократно требовали экономии

Мені важко повірити в те, що керівництво МВФ не знає, припустимо, цієї цитати Рокфєлера : не потрібно боятися великих витрат, потрібно боятися малих доходів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 09:36

Утренние курсы, 9-27:

Харьков 27.38 - 27.47,
диапазон котировок наличного доллара: 27.35..27.38 - 27.47..27.50 (ПОВ, опт)

Сумы 27.30 - 27.45
Полтава 27.30 - 27.43

Вчера утром: Харьков 27.32 - 27.38, Сумы 27.25 - 27.40, Полтава 27.25 - 27.38
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 09:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

1.1944
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 09:48

  Investor_K написав:1.1944

дайош 1,2
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ru/news/-/47672 ... -k-dollaru
Украинцы ухудшили ожидания по курсу гривны к доллару


а это значит что девальвации в близком обозримом будущем не будет ...
yama
 
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