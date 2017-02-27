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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 сер, 2020 10:51
Василь-Рівне написав:
не потрібно боятися великих витрат, потрібно боятися малих доходів.
А коли великі витрати на фоні малих доходів, то потрібно боятися чи ні?
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Амвросий
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