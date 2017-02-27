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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6242624362446245>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:51

  Василь-Рівне написав:не потрібно боятися великих витрат, потрібно боятися малих доходів.


А коли великі витрати на фоні малих доходів, то потрібно боятися чи ні?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте.
Все сегодня сговорились .
Агриколь ,ломбард на Малом ,Фортэчная , продажа 27,45 .
Только "Зирка" 27,50 ,хотя всегда было наоборот .
Всех с Праздником Преображения Господнего!
Здоровья и Успехов .

Р.С. На даче деревья просто ломаются от количества яблок .
Голодными точно не будем .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:59

Появились данные по межбанку за понедельник.
Обороты как для понедельника приличные - 442 млн. дол. в эквиваленте, преобладала клиентская продажа валюты уже третий рабочий день подряд, ну и физ. лица традиционно для понедельника покупали/ продавали больше, чем в другие дни недели с небольшим перевесом продажи валюты.

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VALONI
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Извините, если пропустил (всю ветку не успеваю читать)...
Так сколько же вчера купил Нацбанк, по итогу?
pppman
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:08

  pppman написав:Извините, если пропустил (всю ветку не успеваю читать)...
Так сколько же вчера купил Нацбанк, по итогу?


Читал за вчера всё, не кто не отписал о покупках НБУ
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:13

pppman

Цифры не было, но Сибарит писал, что прилично.
Судя по общим цифрам, доллара на момент больше, чем нужно, что позволяет НБУ пополнять закрома и не давать гривне слишком быстро укрепляться.
VALONI
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:14

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
19.08.2020.....................27,3065
Доллар прибавил 8 копеек.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После короткого перекура за 10 минут выросли на копейку, 10 минут постояли и выросли еще на копейку. После этого взяли паузу минут на 40. В 11-15, набрав обороты, опустились на полкопейки и снова уравновесились. К 12 опустились еще на полкопейки. Похоже, ажиотаж, вызванный вчерашними покупками НБУ постепенно проходит.

НБУ вчера выкупил около 89.5 млн.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Виной тому окончание периода уплаты квартальных налогов - ликвидность утекла в казначейство. Смягчили эффект интервенция НБУ и уменьшение объема суточных сертификатов.

В понедельник объем валютного рынка вырос с 341.4 до 442.8 млн. Чистый спрос составил чуть больше 420 млн. Несколько неожиданно для понедельника. Клиентские объемы также выросли, хоть и не столь существенно, предложение превышало спрос.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Patrik ПРИВЕТ .
Даже не заглядывая ,кто поблагодарил , знаю , что ВЫ .
Спасибо Старина .
Правда, Приятно .
Смотрел Шахтер и вчера Лейпциг , такое впечатление, что по 36 откупился .
ВСЕ , не мешаю .))))))))
холява
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:30

  холява написав:Здравствуйте.
Все сегодня сговорились .
Агриколь ,ломбард на Малом ,Фортэчная , продажа 27,45 .
Только "Зирка" 27,50 ,хотя всегда было наоборот .
Всех с Праздником Преображения Господнего!
Здоровья и Успехов .

Р.С. На даче деревья просто ломаются от количества яблок .
Голодными точно не будем .


не боитесь, что царские золотые монеты могут быть поддельными? .е. золото очень низкой пробы. Вы спец по золотым монетам?
Золото при мировой войне обесценить в сотни раз. За золотое кольцо сможете купить банку тушёнки в лучшем случае. А вот за обойму патронов поболе получится омен на продукты.
Уверен, что даже тогда доллары будут в ходу. Америки не будет, а доллары будут в обращении (т.к. их реально много) и заменить их не одно десятилетие надо потратить. И смысл менячть шило на мыло? Как в рашкостане спят и видят, крах америки и доллара.
Не монеты, а лучше золотые тостые перстни (без художеств) покупать, чтоб цена за 1 грам наименшая была. Я б стремался монеты покупать.
Доллары тоже стрёмно покупать, так как ни одна империя не вечна.
Золото вечно, но в войну оно копейки стоит. В войну ценятся продукты оружие, патроны, лекарства, сила. Золото не ценится.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 19 сер, 2020 12:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:34

значит я опередил события... :)

  Сибарит написав:НБУ вчера выкупил около 89.5 млн.

Спасибо большое, Сибарит.
Плюсую, как всегда!
pppman
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