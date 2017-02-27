Додано: Сер 19 сер, 2020 12:30

холява написав: Здравствуйте.

Все сегодня сговорились .

Агриколь ,ломбард на Малом ,Фортэчная , продажа 27,45 .

Только "Зирка" 27,50 ,хотя всегда было наоборот .

Всех с Праздником Преображения Господнего!

Здоровья и Успехов .



Р.С. На даче деревья просто ломаются от количества яблок .

Голодными точно не будем . Здравствуйте.Все сегодня сговорились .Агриколь ,ломбард на Малом ,Фортэчная , продажа 27,45 .Только "Зирка" 27,50 ,хотя всегда было наоборот .Всех с Праздником Преображения Господнего!Здоровья и Успехов .Р.С. На даче деревья просто ломаются от количества яблок .Голодными точно не будем .

не боитесь, что царские золотые монеты могут быть поддельными? .е. золото очень низкой пробы. Вы спец по золотым монетам?Золото при мировой войне обесценить в сотни раз. За золотое кольцо сможете купить банку тушёнки в лучшем случае. А вот за обойму патронов поболе получится омен на продукты.Уверен, что даже тогда доллары будут в ходу. Америки не будет, а доллары будут в обращении (т.к. их реально много) и заменить их не одно десятилетие надо потратить. И смысл менячть шило на мыло? Как в рашкостане спят и видят, крах америки и доллара.Не монеты, а лучше золотые тостые перстни (без художеств) покупать, чтоб цена за 1 грам наименшая была. Я б стремался монеты покупать.Доллары тоже стрёмно покупать, так как ни одна империя не вечна.Золото вечно, но в войну оно копейки стоит. В войну ценятся продукты оружие, патроны, лекарства, сила. Золото не ценится.