А коли великі витрати на фоні малих доходів, то потрібно боятися чи ні?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 сер, 2020 10:51
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Здравствуйте.
Все сегодня сговорились .
Агриколь ,ломбард на Малом ,Фортэчная , продажа 27,45 .
Только "Зирка" 27,50 ,хотя всегда было наоборот .
Всех с Праздником Преображения Господнего!
Здоровья и Успехов .
Р.С. На даче деревья просто ломаются от количества яблок .
Голодными точно не будем .
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:59
Появились данные по межбанку за понедельник.
Обороты как для понедельника приличные - 442 млн. дол. в эквиваленте, преобладала клиентская продажа валюты уже третий рабочий день подряд, ну и физ. лица традиционно для понедельника покупали/ продавали больше, чем в другие дни недели с небольшим перевесом продажи валюты.
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Извините, если пропустил (всю ветку не успеваю читать)...
Так сколько же вчера купил Нацбанк, по итогу?
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:08
Читал за вчера всё, не кто не отписал о покупках НБУ
Жадность - порождает бедность
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:13
pppman
Цифры не было, но Сибарит писал, что прилично.
Судя по общим цифрам, доллара на момент больше, чем нужно, что позволяет НБУ пополнять закрома и не давать гривне слишком быстро укрепляться.
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:14
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
19.08.2020.....................27,3065
Доллар прибавил 8 копеек.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После короткого перекура за 10 минут выросли на копейку, 10 минут постояли и выросли еще на копейку. После этого взяли паузу минут на 40. В 11-15, набрав обороты, опустились на полкопейки и снова уравновесились. К 12 опустились еще на полкопейки. Похоже, ажиотаж, вызванный вчерашними покупками НБУ постепенно проходит.
НБУ вчера выкупил около 89.5 млн.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Виной тому окончание периода уплаты квартальных налогов - ликвидность утекла в казначейство. Смягчили эффект интервенция НБУ и уменьшение объема суточных сертификатов.
В понедельник объем валютного рынка вырос с 341.4 до 442.8 млн. Чистый спрос составил чуть больше 420 млн. Несколько неожиданно для понедельника. Клиентские объемы также выросли, хоть и не столь существенно, предложение превышало спрос.
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Patrik ПРИВЕТ .
Даже не заглядывая ,кто поблагодарил , знаю , что ВЫ .
Спасибо Старина .
Правда, Приятно .
Смотрел Шахтер и вчера Лейпциг , такое впечатление, что по 36 откупился .
ВСЕ , не мешаю .))))))))
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:30
не боитесь, что царские золотые монеты могут быть поддельными? .е. золото очень низкой пробы. Вы спец по золотым монетам?
Золото при мировой войне обесценить в сотни раз. За золотое кольцо сможете купить банку тушёнки в лучшем случае. А вот за обойму патронов поболе получится омен на продукты.
Уверен, что даже тогда доллары будут в ходу. Америки не будет, а доллары будут в обращении (т.к. их реально много) и заменить их не одно десятилетие надо потратить. И смысл менячть шило на мыло? Как в рашкостане спят и видят, крах америки и доллара.
Не монеты, а лучше золотые тостые перстни (без художеств) покупать, чтоб цена за 1 грам наименшая была. Я б стремался монеты покупать.
Доллары тоже стрёмно покупать, так как ни одна империя не вечна.
Золото вечно, но в войну оно копейки стоит. В войну ценятся продукты оружие, патроны, лекарства, сила. Золото не ценится.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 19 сер, 2020 12:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:34
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