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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6242624362446245

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:37

  Yuri_61 написав:
  холява написав:Здравствуйте.
Все сегодня сговорились .
Агриколь ,ломбард на Малом ,Фортэчная , продажа 27,45 .
Только "Зирка" 27,50 ,хотя всегда было наоборот .
Всех с Праздником Преображения Господнего!
Здоровья и Успехов .

Р.С. На даче деревья просто ломаются от количества яблок .
Голодными точно не будем .


не боитесь, что царские золотые монеты могут быть поддельными? .е. золото очень низкой пробы. Вы спец по золотым монетавм?


Я не спец по монетавм .

Я даже не знаю про что вы ......
Расскажите что то о себе ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:42

  холява написав:
не боитесь, что царские золотые монеты могут быть поддельными? .е. золото очень низкой пробы. Вы спец по золотым монетавм?


Я не спец по монетавм .

Я даже не знаю про что вы ......
Расскажите что то о себе ?[/quote]
Вы кнопали, что золотые монеты копите как актив.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:44

холява И вам СПАСИБО ))
Очень часто ваши сообщения поднимают настроение!
Тоже болел за Шахтер, но не испытывал перед игрой особых иллюзий. Что-то типа 1-2, 0-2. Но получилось, как получилось. Все-таки 3-4 команды должны бороться за первое вместо во внутреннем чемпионате, чтобы в Европе достигать каких-то высот.

Харьков, курсы очень похожи на Запорожье: 27.38 - 27.48
PS. Небольшой рост, после открытия межбанка были 27.35 - 27.45. В Полтаве появились покупки 27.35.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

блин, доллар стрёмно, евро тем более, золото - да, но цены на него сейчас зашкаливают,
цены на акции завышены, особенно Тесла
всюду одни пузыри
одна только гривна гордо над этим всем
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:53

  Yuri_61 написав:
  холява написав:
не боитесь, что царские золотые монеты могут быть поддельными? .е. золото очень низкой пробы. Вы спец по золотым монетавм?


Я не спец по монетавм .

Я даже не знаю про что вы ......
Расскажите что то о себе ?

Вы кнопали, что золотые монеты копите как актив.[/quote]


Юра , (неопределенный артикль ) я вас прошу , занимайтесь валютой .
Какой курс у вас ?
... и еще, давайте прекратим общаться , заранее спасибо .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:05

К дискуссии о минималке, которая была столь популярна здесь.
Как превратить популистов в злыдней ? Надо перебить ставку. :lol:
И мгновенно превратить радетелей за благосостояние народа в нежелателей повышать благосостояние. :lol:
ОПЗЖ на внеочередное заседание Рады на 25 августа внесли законопроект о незамедлительном повышении минималки с 1 сентября до 7500 грн.
Ждём ответа Слуг народа. А то они бежали срочно созывать внеочередное заседание с требованиями, людям нужны деньги, надо повышать минималку.
Зачётный троллинг :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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