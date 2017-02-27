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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:37
Yuri_61 написав: холява написав:
Здравствуйте.
Все сегодня сговорились .
Агриколь ,ломбард на Малом ,Фортэчная , продажа 27,45 .
Только "Зирка" 27,50 ,хотя всегда было наоборот .
Всех с Праздником Преображения Господнего!
Здоровья и Успехов .
Р.С. На даче деревья просто ломаются от количества яблок .
Голодными точно не будем .
не боитесь, что царские золотые монеты могут быть поддельными? .е. золото очень низкой пробы. Вы спец по золотым монетавм?
Я не спец по монетавм .
Я даже не знаю про что вы ......
Расскажите что то о себе ?
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холява
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Додано: Сер 19 сер, 2020 12:42
холява написав:
не боитесь, что царские золотые монеты могут быть поддельными? .е. золото очень низкой пробы. Вы спец по золотым монетавм?
Я не спец по монетавм .
Я даже не знаю про что вы ......
Расскажите что то о себе ?[/quote]
Вы кнопали, что золотые монеты копите как актив.
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Yuri_61
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Додано: Сер 19 сер, 2020 12:44
холява И вам СПАСИБО ))
Очень часто ваши сообщения поднимают настроение!
Тоже болел за Шахтер, но не испытывал перед игрой особых иллюзий. Что-то типа 1-2, 0-2. Но получилось, как получилось. Все-таки 3-4 команды должны бороться за первое вместо во внутреннем чемпионате, чтобы в Европе достигать каких-то высот.
Харьков, курсы очень похожи на Запорожье: 27.38 - 27.48
PS. Небольшой рост, после открытия межбанка были 27.35 - 27.45. В Полтаве появились покупки 27.35.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 12:50
блин, доллар стрёмно, евро тем более, золото - да, но цены на него сейчас зашкаливают,
цены на акции завышены, особенно Тесла
всюду одни пузыри
одна только гривна гордо над этим всем
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Yuri_61
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Додано: Сер 19 сер, 2020 12:53
Yuri_61 написав: холява написав:
не боитесь, что царские золотые монеты могут быть поддельными? .е. золото очень низкой пробы. Вы спец по золотым монетавм?
Я не спец по монетавм .
Я даже не знаю про что вы ......
Расскажите что то о себе ?
Вы кнопали, что золотые монеты копите как актив.[/quote]
Юра , (неопределенный артикль ) я вас прошу , занимайтесь валютой .
Какой курс у вас ?
... и еще, давайте прекратим общаться , заранее спасибо .
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холява
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Додано: Сер 19 сер, 2020 13:05
К дискуссии о минималке, которая была столь популярна здесь.
Как превратить популистов в злыдней ? Надо перебить ставку.
И мгновенно превратить радетелей за благосостояние народа в нежелателей повышать благосостояние.
ОПЗЖ на внеочередное заседание Рады на 25 августа внесли законопроект о незамедлительном повышении минималки с 1 сентября до 7500 грн.
Ждём ответа Слуг народа. А то они бежали срочно созывать внеочередное заседание с требованиями, людям нужны деньги, надо повышать минималку.
Зачётный троллинг
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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