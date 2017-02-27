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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6243624462456246

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:31

  yama написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/476728/ukraintsy-uhudshili-ozhidaniya-po-kursu-grivny-k-dollaru
Украинцы ухудшили ожидания по курсу гривны к доллару


а это значит что девальвации в близком обозримом будущем не будет ...

т.е. если девальвации ждать всегда - то ее не будет никогда :D вот и нашли способ без последствий наращивать М2 по 50-60 млрд грн в месяц и силой мысли удерживать гривну! :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:35

А чего вы хотите от клоунократии?Я вообще удивляюсь,что большинство мудрого нарида еще не наказали курсом и полным бардаком в экономике и финансах,хотя,по-моему,в этом направлении мы и движемся.Возможно,перед местными выборами ещё подержат,но по результатам,полагаю,ещё один год развитого клоунизма страна не выдержит.Или ишак сдохнет,или падишаха катапультируют.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:38

  чик написав:shatenerbi
а хде такой "продвинутый народ", шоб отказываться от повышения зарплаты :?


В Швейцарии в далеком 2016 на референдуме народ(78%) проголосовал против введения гарантированного дохода :D
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен
semen-semen
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:49

  semen-semen написав:
  чик написав:shatenerbi
а хде такой "продвинутый народ", шоб отказываться от повышения зарплаты :?


В Швейцарии в далеком 2016 на референдуме народ(78%) проголосовал против введения гарантированного дохода :D

Вариант с повышением зарплаты подразумевает, что лицо работает. Вариант с гарантированным доходом можно рассматривать как выплату денежной суммы лицу, которое не работает. Пособие по безработице, которое государство не может отменить. Как по мне разные ситуации.
tumos
 
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