т.е. если девальвации ждать всегда - то ее не будет никогда вот и нашли способ без последствий наращивать М2 по 50-60 млрд грн в месяц и силой мысли удерживать гривну!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:31
т.е. если девальвации ждать всегда - то ее не будет никогда вот и нашли способ без последствий наращивать М2 по 50-60 млрд грн в месяц и силой мысли удерживать гривну!
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:35
А чего вы хотите от клоунократии?Я вообще удивляюсь,что большинство мудрого нарида еще не наказали курсом и полным бардаком в экономике и финансах,хотя,по-моему,в этом направлении мы и движемся.Возможно,перед местными выборами ещё подержат,но по результатам,полагаю,ещё один год развитого клоунизма страна не выдержит.Или ишак сдохнет,или падишаха катапультируют.
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:38
В Швейцарии в далеком 2016 на референдуме народ(78%) проголосовал против введения гарантированного дохода
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:49
Вариант с повышением зарплаты подразумевает, что лицо работает. Вариант с гарантированным доходом можно рассматривать как выплату денежной суммы лицу, которое не работает. Пособие по безработице, которое государство не может отменить. Как по мне разные ситуации.
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